Μπλόκα αγροτών - Θεσσαλία: Επεισόδια και χημικά (βίντεο)

Οι αγρότες ήρθαν αντιμέτωποι με δυνάμεις της Αστυνομίας, ΜΑΤ και κλούβες, που έχουν αποκλείσει τις προσβάσεις στον αυτοκινητόδρομο.

Ενταση προκλήθηκε στο μπλόκο των αγροτών στην Καρδίτσα και τη Λάρισα , όταν αστυνομικοί τους εμπόδισαν να κλείσουν με τα τρακτέρ τους τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και να διακόψουν την κυκλοφορία.

Τα αίματα άναψαν και οι πλημμυροπαθείς αγρότες διαμαρτυρήθηκαν έντονα στους αστυνομικούς, που είχαν φτιάξει και αυτοί το δικό τους «μπλόκο»

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κινήματος εξοργισμένοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι αντί να απαντήσει στα δίκαια αιτήματά τους επιλέγει, για ακόμη μια φορά «τον αυταρχισμό και την καταστολή».





«Δεν θα κάνουμε πίσω, την εθνική θα την πατήσουν τα λάστιχα τον αγροτών γιαυτό όσο πιο αναίμακτα γίνει, τόσο πιο ωραία και ήσυχα θα διαμαρτυρηθούμε για να δείξουμε τα προβλήματά μας. Είστε παιδιά δικά μας, ελάτε μαζί μας και πετάξτε μια μούτζα σε αυτούς που σας έχουν φέρει σε αδιέξοδο και σας βάζουν αν χτυπάτε μάνα, πατέρα και μπαρμπάδες» φώναζε σε έναν αστυνομικό ένας εξοργισμένος αγρότης.

Αγρότες και αστυνομικοί είχαν έντονες λογομαχίες που εξελίχθηκαν σε επεισόδια ενώ έπεσαν και δακρυγονα.





Ένταση και στον κόμβο του Πλατυκάμπου

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον κόμβο του Πλατυκάμπου όταν αγρότες που συγκεντρώθηκαν στο σημείο με τα αγροτικά τους μηχανήματα, επιχείρησαν πεζοί να ανέβουν στη νέα εθνική οδό για να πραγματοποιήσουν συμβολικό αποκλεισμό.

Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ όμως δεν τους το επέτρεψαν με αποτέλεσμα να έχουμε σπρωξίματα, αποδοκιμασίες και ένταση για λίγη ώρα, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Στο σημείο βρίσκεται και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας κ. Αγάπιος Χαρακόπουλος ο οποίος είχε διάλογο με τους αγρότες.

