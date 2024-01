Life

“Ψυχοκόρες“: Καθηλωτικά τα νέα επεισόδια στο ANT1+ (εικόνες)

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά του ANT1+ που έχει "μαγέψει" το τηλεοπτικό κοινό.

Το νήμα της ιστορίας για τις «Ψυχοκόρες» ξετυλίγεται κάθε Παρασκευή, αποκλειστικά στο ANT1+ με δύο νέα επεισόδια.

Οι καταστάσεις περιπλέκονται για τις αδελφές Πολύζου και το όνειρο της επανένωσης μοιάζει να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο. Είναι η Αρχοντούλα τόσο έμπιστη όσο πίστευε η Νέλλα; Τι είναι αυτό που θα κάνει τη Φρόσω να νιώσει απειλή; Πόσο σκοτεινά είναι τα μονοπάτια στα οποία καλείται να βαδίσει ο Σώτος; Πώς αποφασίζει η Μάγια να τιμωρήσει τη Βασιλική;

Μη χάσετε αυτή την Παρασκευή τα δύο νέα συγκλονιστικά επεισόδια του Β’ κύκλου των «Ψυχοκορών».

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Επεισόδιο 7 - «Νέα πρόσωπα, παλιές βρομιές»

Η Νέλλα βρίσκει στο δωμάτιο της Αρχοντούλας το φάρμακο που της δίνει εν αγνοία της. Η Φρόσω μαθαίνει για τον άρρωστο πρωτότοκο γιο του Νάτση, ενώ περιμένει να γνωρίσει τον γαμπρό που της προξενεύουν. Ο Κοσμάς ζητά από τον Σώτο να ψευδομαρτυρήσει. Ο Ερμής ανοίγει τα μάτια της Μάγιας για τη σχέση του Παύλου με τη Βασιλική.

Επεισόδιο 8 - «Εκδίκηση»

Η Νέλλα αποφασίζει να εκδικηθεί όσους την έβλαψαν. Η απέχθεια μεταξύ Ευανθίας και Φρόσως μεγαλώνει. Ο Τάσος προτείνει στη Δεσποινιώ να πάει στα καλλιστεία. Η Μάγια ξεκινά να τιμωρεί τη Βασιλική. Ο Σώτος εξομολογείται τον έρωτά του στη Μαρίκα.

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Concept: Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

