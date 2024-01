Πολιτική

Επιστολική Ψήφος: Πέρασε μόνο με τις ψήφους ΝΔ - Απορρίφθηκε η επέκταση στις Εθνικές Εκλογές για ομογενείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες ψήφους συγκέντρωσε το νομοσχέδιο επί της αρχής και κατ' άρθρον, και πόσους η τροπολογία επέκτασης.

-

Δεκτό έγινε κατά πλειοψηφία και μόνο με τις ψήφους της ΝΔ, τόσο επί της αρχής όσο και κατ’ άρθρον, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο θεσμοθετεί και ρυθμίζει το δικαίωμα Επιστολικής Ψήφου στα Δημοψηφίσματα και τις Ευρωεκλογές. Παράλληλα, απορρίφθηκε η Τροπολογία της Υπουργού Νίκης Κεραμέως, η οποία επιχέιρησε να επεκτείνει τη ρύθμιση και στις Εθνικές Εκλογές, όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού.

Από τα αριθμητικά στοιχεία (υπέρ 158, κατά 135 και παρόντες 6) προκύπτει ότι το νομοσχέδιο υπερψήφισε εντέλει μόνο η Νέα Δημοκρατία και το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Σπαρτιάτες. “Παρούσα” ψήφισε η Πλεύση Ελευθερίας.

Την ίδια τύχη είχαν, από πλευράς ψήφων και τα άρθρα που τέθηκαν επιμέρους προς ψήφιση (6, 8, 11, 13, 14 και 21).

Από την άλλη η Τροπολογία με Γενικό αριθμό 79 και Ειδικό Αριθμό 12 την οποία υπέβαλε η Υπουργός με αντικείμενο την επέκταση της ρύθμισης στους ομογενείς αναφορικά με τις Εθνικές Εκλογές, απορρίφθηκε καθώς απέτυχε να συγκεντρώσει την συνταγματικά απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 των ψηφισάντων βουλευτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλόκα αγροτών - Θεσσαλία: Επεισόδια και χημικά (βίντεο)

Ραφαέλα Πιτσικάλη: Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η 21χρονη

Έγκλημα στη Χαλκίδα: Προφυλακίστηκε η 39χρονη (βίντεο)