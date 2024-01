Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Μητροπολίτης Κομοτηνής στον ΑΝΤ1: Στην Εκκλησία χωράμε όλοι, αλλά εν μετανοία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ιεράρχης για το προς ψήφιση νομοσχέδιο του κράτους και τα όσα είπαν δημόσια, συνάδελφοί του.

-

Τις θέσεις τις οποίες εξέφρασε με ανακοινωθέν της, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπερασπίστηκε ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμονας, μιλώντας την Τετάρτη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 και το Νίκο Χατζηνικολάου. Παράλληλα πάντως, επισήμανε ότι μέχρι τωρα η Εκκλησία βαπτίζει κανονικά τα παιδιά των ετερόφυλων ζευγαριών που έχουν κάνει πολιτικό γάμο, μιλώντας για αγάπη, συγχώρεση και παιδαγωγία.

«Δεν πήραμε απόφαση στη Σύνοδο, ουσιαστικά επικαιροποιήσαμε την εν Χριστώ Θεολογία της Εκκλησίας πάνω στο θέμα της ομοφυλοφιλίας. Εμείς δεν αποκλείουμε κανέναν από την Εκκλησία. Εδώ χωράνε όλοι. Χωράνε όμως εν μετανοία και όχι ο καθένας μαζί με τον εγωισμό του και τον δικαιωματισμό του», σημείωσε ο ιεράρχης.

Παράλληλα, πάντως, τόνισε: «Η Εκκλησία ήδη βαπτίζει τα παιδιά των ετερόφυλων που τέλεσαν πολιτικό γάμο. Όσα είπε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και άλλοι μεμονωμένα, δεν εκπροσωπούν τη Σύνοδο, η οποία εκφράστηκε μέσα από το ανακοινωθέν της. Το μόνο που συμβαίνει σχετικά, είναι ότι όσοι έκαναν πολιτικό γάμο δε θα μπορούν να γίνονται ανάδοχοι. Σε κάθε περίπτωση μετά την ψήφιση του νόμου για τους ομόφυλους η ιεραρχία θα συνέλθει και πάλι και θα αποφασίσει για τέτοια πρακτικά θέματα. Αυτή η συγχώρεση, η κατανόηση, η αγάπη, για εμάς στην Εκκλησία είναι στάση ζωής. Η Εκκλησία δεν είναι ποτέ τιμωρητική. Ο κανόνας στην Εκκλησία γίνεται παιδαγωγία και όχι τιμωρία»:

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλόκα αγροτών - Θεσσαλία: Επεισόδια και χημικά (βίντεο)

Ραφαέλα Πιτσικάλη: Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η 21χρονη

Έγκλημα στη Χαλκίδα: Προφυλακίστηκε η 39χρονη (βίντεο)