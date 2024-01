Αθλητικά

Άρης – Νίκη Βόλου: Με το ένα πόδι... στα ημιτελικά οι γηπεδούχοι

Μια αγχωτική νίκη μετατράπηκε σε θρίαμβο στις καθυστερήσεις για τους Θεσσαλονικείς.

Χάρη σε δύο γκολ του Βλάντιμιρ Νταρίντα (61', 90'+3') κι ένα του Σάπι Σουλεϊμάνοφ (90'+6'), ο Άρης επικράτησε με 3-0 της Νίκης Βόλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», εξασφαλίζοντας ουσιαστικά από σήμερα το εισιτήριο της πρόκρισης για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Θεσσαλοί κράτησαν το σκορ σε χαμηλά επίπεδα μέχρι τις καθυστερήσεις της αναμέτρησης χάρη στην εντυπωσιακή εμφάνιση του Θανάση Γκαραβέλη, ωστόσο η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας στην ομάδα του Δημήτρη Ελευθερόπουλου που αγωνίζεται σε χαμηλότερη κατηγορία.

Όπως ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενο, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε επιθετικό μονόλογο των γηπεδούχων. Ήδη, στο πρώτο τέταρτο, ο Λορέν Μορόν ήταν πρωταγωνιστής σε τρεις φάσεις μπροστά στην εστία του Γκαραβέλη, όμως ο Ισπανός είτε ήταν άστοχος (στο 9' ειδικά, αλλά και στο 14') είτε ο 31χρονος τερματοφύλακας της Νίκης ήταν σε ετοιμότητα. Η... αντιπαράθεση του πρώην φορ της Μπέτις με τον Γκαραβέλη είχε κι άλλο επεισόδιο, στο 24', με τον πρώην κίπερ της Λαμίας να κρατά ανέπαφη την εστία του με διπλή προσπάθεια.

Κι επειδή η μπάλα συνήθως τιμωρεί, λίγο έλειψε η Νίκη Βόλου να ανοίξει το σκορ στην πρώτη της τελική, αλλά το μονοκόμματο πλασέ του Τάσου Κρητικού στο 26' μπλόκαρε στην κλειστή του γωνία ο Χουλιάν Κουέστα. Στο ημίωρο, ο Άρης βρήκε γκολ, σε σουτ του Βλάντιμιρ Νταρίντα έπειτα από φάση διαρκείας, ωστόσο αυτό ακυρώθηκε κατόπιν υπόδειξης του VAR με τον Μορόν να είναι εκτεθειμένος στο ξεκίνημα της φάσης.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το... τσαφ του Δημήτρη Λίταινα (41') και το αδύναμο πλασέ του Φράνκο Φεράρι (43') που απέτυχε να πλασάρει αποτελεσματική τον Γκαραβέλη. Ο τερματοφύλακας των «μπλε» συνέχισε το σερί του απέναντι στον Μορόν στερώντας το γκολ απο τον Ισπανό φορ στο 54' ενώ μπλόκαρε σταθερά και την κεφαλιά του Φαμπιάνο Λέισμαν δύο λεπτά αργότερα. Εν τέλει, στο 61' οι «κιτρινόμαυροι» άνοιξαν το σκορ. Ο Σουλεϊμάνοφ, που είχε περάσει νωρίτερα στο ματς και άλλαξε τη ροή του, ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Γκαραβέλη κι ο επερχόμενος Νταρίντα είχε εύκολο έργο για το 1-0.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε. Ο Γκαραβέλης φώναξε «παρών» και στο φάουλ του Μπίργκερ Βερστράτε (76') και στο νέο, δυνατό σουτ του Μορόν (78'), ωστόσο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Νταρίντα και πάλι, αλλά αυτή τη φορά με το κεφάλι έπειτα από σέντρα του Κίκε Σαβέριο, πέτυχε το 2-0. Το... κερασάκι στην τούρτα για την ομάδα του Άκη Μάντζιου έβαλε ο Σουλεϊμάνοφ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων διαμορφώντας το τελικό 3-0 με υπέροχο φαλτσαριστό σουτ, με τον Άρη να ετοιμάζεται για τα ημιτελικά, εκεί όπου θα βρει μπροστά του το νικητή του ζευγαριού ΟΦΗ – Παναιτωλικός.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Ντουκουρέ, Οντουμπάτζο, Βερστράτε - Κυριακίδης, Πολίτης, Νά'α, Ριμπέιρο.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Φεράρι, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Μοντόγια (46' Οντουμπάτζο), Ντουκουρέ (46' Βερστράτε), Νταρίντα, Μάνου Γκαρθία (57' Ζαμόρα), Φετφατζίδης (46' Σουλεϊμάνοφ), Σαβέριο, Μορόν.

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Δημήτρης Ελευθερόπουλος): Γκαραβέλης, Κάσσος, Ανδρέου, Στίκας, Αναστασίου, Κυριακίδης, Λίταινας (57' Ριμπέιρο), Γαβριηλίδης, Κρητικός (72' Νά'α), Πολίτης (84' Τοπαλίδης), Τζιώρας (57' Παναγιωτίδης/83' Βουκελάτος).

