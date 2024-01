Αθλητικά

Περιστέρι –Χάποελ Ιερουσαλήμ: Ήττα με buzzer beater

Πρεμιέρα με το... αριστερό για το Περιστέρι στη φάση των «16» του Basketball Champions League.

Πρεμιέρα με το... αριστερό για το Περιστέρι στη φάση των «16» του Basketball Champions League. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ηττήθηκε εντός έδρας στην παράταση (66-66κ.α.) με 75-77 από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, για την 1η αγωνιστική του 11ου ομίλου.

Η ελληνική ομάδα πλήρωσε το κάκιστο τρίτο της δεκάλεπτο, όταν δέχθηκε επιμέρους σκορ 8-20 και είδε τους Ισραηλινούς όχι μόνο να επιστρέφουν από το -16 (43-27 στο 16΄), αλλά να πετυχαίνουν την ανατροπή και να κλείνουν την περίοδο στο +2 (54-56 στο 30΄).

Από εκείνο το σημείο και μετά το Περιστέρι μπήκε σε διαδικασία «κυνηγιού» της Χάποελ στο σκορ και λίγο πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση, εξαργυρώνοντας την ευστοχία του Ουίλιαμς από τη γραμμή των ελευθέρων βολών (66-66κ.α.).

Στο επιπλέον πεντάλεπτο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα, αλλά το... εφτάψυχο Περιστέρι βρέθηκε στα 16΄΄ για τη λήξη μπροστά στο σκορ μετά από λέι απ του Ράγκλαντ. Ωστόσο, ο Σμιθ είπε την τελευταία λέξη για τους φιλοξενούμενους, ευστοχώντας στο 1,9΄΄ από τα 6,75 και γράφοντας το τελικό 75-77.

Πρώτος σκόρερ για το Περιστέρι ο Τρέβορ Τόμπσον με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από 13 πόντους σημείωσαν οι Τζέιλεν Χαντς, Κένι Ουίλιαμς και Νέμανια Ντάνγκουμπιτς.

Από τη Χάποελ, ο Σπίντι Σμιθ έκανε τη διαφορά με 22 πόντους, 6 ασίστ, αλλά και το νικητήριο τρίποντο.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 46-36, 54-56, 66-66κ.α., 75-77 παρ.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Βούλιτς, Βογίνοβιτς

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ντάνγκουμπιτς 13 (3), Μήτρου-Λονγκ 4, Ράγκλαντ 10, Ρένφρο 2, Ουίλιαμς 13 (3), Χουγκάζ, Χαντς 13 (3), Κασελάκης 2, Πουλιανίτης 2, Τόμπσον 16, Ξανθόπουλος, Ζούγρης.

ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Ηλίας Καντζούρης): Κάρινγκτον 7 (1), Χάνκινς 13, Τζόνσον 9, Ράντολφ 1, Σμιθ 22 (2), Μπλέιζερ 3 (1), Χαχασβίλι 2, Κορνέλιους 3 (1), Λεμάρ 11, Ουίλιαμς 6, Ζούσμαν.

