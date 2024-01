Life

“The 2Night Show” - Lila: Την ημέρα που θα έπαιζε το Deja Vu στα ραδιόφωνα αποφάσισα να σταματήσω να είμαι δασκάλα

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μίλησε για τις σπουδές της, το X-Factor και την απόφαση της να ακολουθήσει το όνειρό της.

Στην παρέα του "The 2Night Show" βρέθηκε η Lila, ένα από τα πιο φρέσκα πρόσωπα του τραγουδιού που ήδη έχει χτίσει φανατικό κοινό.

Σε πρώτο χρόνο η τραγουδίστρια που μέχρι πρόσφατα ήταν δασκάλα σε δημοτικό σχολείο εξήγησε πώς αποφάσισε να μην προδώσει το όνειρό της για το τραγούδι και να αφήσει στην άκρη τη διδασκαλία.

«Σπούδασα Παιδαγωγικό ήρθα στο Καποδιστριακό. Ούτε καν σκεφτόμουν να γίνω δασκάλα. Ο πρώτος μεγάλος στόχος που έβαλα στη ζωή μου ήταν να γράψω πολύ καλά στις Πανελλήνιες και μου άρεσε που τον πέτυχα. Όταν πέρασα χαλάρωσα είπα “θα πάω εκεί και θα σκεφτώ”».

«Γράφτηκα σε σχολή χορού με το που ήρθα, γράφτηκα σε μιούζικαλ, μπήκα σε μπάντες, ξεκίνησα κατευθείαν με τα καλλιτεχνικά και στη σχολή πήγαινα όποτε είχα χρόνο».

«Ήταν καθαρά βιοποριστικό το σχολείο όχι ότι δεν το ευχαριστιόμουν, αλλά δεν κοιμόμουν για να τα κάνω και τα δύο. Τη μέρα που ήταν να παίξει στα ραδιόφωνα το Deja vu ξύπνησα και είχα πάρει ήδη μία απόφαση ότι θα σταματήσω να είμαι δασκάλα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε ακόμη στη συμμετοχή της στο X Factor και στον λόγο που ενώ δεν ήθελε αρχικά να πάρει μέρος σε talent show εν τέλει το έκανε.

«Είχα πει δεν θα πάω ποτέ σε τέτοια εγώ. Γιατί είχα ήδη μία ροή, τραγουδούσα με τον Χρήστο Δάντη. Ένα βράδυ είπα “θα πάω”. Ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου, μέχρι τότε ήμουν ένα παιδί που δεν είχε δεχτεί ποτέ κριτική».

