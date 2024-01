Πολιτική

Σπαρτιάτες: Ο Κατσιβαρδάς ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του

Πόσοι ειναι πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή, μετά και την αποχώρηση του Χαράλαμπου Κατσιβαρδά από την ΚΟ των "Σπαρτιατών".

Επιστολή ανεξαρτητοποίησής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα "Σπαρτιάτες", απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς.

Μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ. Κατσιβαρδά, η ΚΟ "Σπαρτιάτες" αποτελείται πλέον από 10 βουλευτές.

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι πλέον τέσσερις (Μ. Χουρδάκης και Αρετή Παπαϊωάννου προερχόμενοι από την ΚΟ «Πλεύση Ελευθερίας», Κ. Φλώρος και Χαρ. Κατσιβαρδάς, προερχόμενοι από την ΚΟ «Σπαρτιάτες»).

