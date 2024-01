Κοινωνία

Αττική Οδός: Οδηγός μπήκε ανάποδα και προκάλεσε μετωπική σύγκρουση!

Ο οδηγός είχε μπει σε ρεύμα της Αττικής Οδού με την αντίθετη φορά. Ποια η κατάσταση της υγείας του.

(εικόνα: αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά την Πέμπτη το πρωί στο ύψος του 46,3 χλμ της Αττικής Οδού. Πρόκειται για το ύψος των Διοδίων Κορωπίου.

Όπως μεταδίδει ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Σπύρος Λεβειδιώτης, το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όταν αυτοκίνητο μπήκε με την αντίθετη φορά, και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός ηλικίας 89 ετών, του οχήματος που μπήκε σε αντίθετο ρεύμα, ενώ στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπρεσία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από τη λωρίδα επιτάχυνσης στην Χ/Θ 46,3 της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και η ρύθμιση αυτή ξεκινάει 2 χλμ πριν τα διόδια Κορωπίου.





