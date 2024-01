Life

“Ο πρώτος από εμάς": Sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Μεγάλες αποκαλύψεις στο νέο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1. Δείτε πρώτοι σκηνές από το αποψινό επεισόδιο.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:00, με ένα νέο αποκαλυπτικό επεισόδιο!

H Κάτια αναγκάζεται πλέον να αποκαλύψει όλη την αλήθεια στον Έβαν για τον πραγματικό πατέρα του παιδιού που περιμένει. Η μεγάλη αυτή αποκάλυψη θα σοκάρει τον Έβαν και θα δημιουργήσει συγκρούσεις προς κάθε κατεύθυνση.





ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 25 Ιανουαρίου, ΣΤΙΣ 22:00

Η Σοφία έρχεται ακόμη πιο κοντά με τον Νώντα και προσπαθεί να βρει προσανατολισμό ανάμεσα στα πρέπει και τον παράνομο έρωτα.

Η Ελένα συνεχίζει την προσπάθεια διαχείρισης της μητέρας της, η οποία προσπαθεί να καλοπιάσει τον Νικόλα, με απώτερο στόχο, τις ανοιχτές υποθέσεις της κόρης της.

Η Κάτια θα προσπαθήσει συντετριμμένη να διαχειριστεί την αποκάλυψη που έκανε στον Έβαν

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Τετάρτη στις 22:30 και Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.