Κατσιβαρδάς – Σπαρτιάτες: Αποχώρησε για να αποφύγει το πειθαρχικό

Τι αναφέρει το κόμμα σχολιάζοντας την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή του από την Κοινοβουλευτική του Ομάδα.

Με σαφείς υπαινιγμούς ότι αποχώρησε από το κόμμα και την Κοινοβουλευτική του Ομάδα προκειμένου να αποφύγει την εξέτασή του ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματός σχετικά με πράξεις μη-συμμόρφωσης με το καταστατικό, σχολίασαν οι Σπαρτιάτες την ανεξαρτητοποίηση του τέως βουλευτή τους Χαράλαμπου Κατσιβαρδά. Το κόμμα με ανακοίνωσή του και αναφερόμενο στη διενέργεια των εκλογών με λίστα, τον καλεί να μη θεωρεί ότι οι ψηφοφόροι τον προτίμησαν. Αναλυτικά, σημειώνει:

«Περί της δηλώσεως ανεξαρτητοποιήσεως του Βουλευτού Β1? Εκλογικής Περιφερείας του Βορείου Τομέα Αθηνών, Χαράλαμπου Κατσιβαρδά, τους προσβλητικούς λόγους και τις αβασίμους κατηγορίες του, ενημερώνουμε ότι προφανώς του διέφυγε η αναφορά της διαδικασίας εξετάσεώς του σήμερα Πέμπτη 25η Ιανουαρίου 2024 στις 13:00 μ.μ. από την Επιτροπή Δεοντολογίας η οποία μεριμνά για την τήρηση του Καταστατικού και τη συμμόρφωση των μελών με τις αρχές του πολιτικού κόμματος «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ».

Με την ανεξαρτητοποίησή του αυτή, όπως είναι αυτονόητο, ματαιώθηκε και η παρουσία του ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Επίσης, του υπενθυμίζουμε ότι οι Εθνικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 διεξήχθησαν με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής με δεσμευμένο συνδυασμό (λίστα) και όχι με σταυρό προτίμησης.

Συνεπώς εκλέχθηκε ως μοναδικός υποψήφιος Βουλευτής μας στη Β1? Εκλογική Περιφέρεια του Βορείου Τομέα Αθηνών και αστόχως κάνει μνεία στη δήλωσή του για «ψηφοφόρους του» και «ατομικές ψήφους προτιμήσεως», δεδομένου ότι οι τελευταίες Εκλογές διεξήχθησαν με το σύστημα της λίστας».

