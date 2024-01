Πολιτική

Βαρβιτσιώτης: Παραιτήθηκε από βουλευτής - Ποιος παίρνει την έδρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο τέως Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τους λόγους για τους οποίους αποχωρεί από τη Βουλή.

-

Την απόφαση παράδοσης της βουλευτικής του έδρας έλαβε και ανακοίνωσε την Πέμπτη, ο βουλευτής της ΝΔ και τέως υπουργός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Κάνοντας λόγο για «κύκλο που κλείνει» και μη πραγματοποιώντας καμία νύξη στην παρούσα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη Βουλή δηλώνοντας:

«Στην ζωή έρχεται η ώρα που ένας κύκλος κλείνει κι ένας νέος ανοίγει.

Έχω την τιμή να απολαμβάνω την εμπιστοσύνη των συμπολιτών 24 χρόνια έχοντας εκλεγεί έντεκα φορές Βουλευτής ανελλιπώς από το 2000. Διετέλεσα τέσσερεις φορές μέλος της κυβέρνησης με τρεις διαφορετικούς Πρωθυπουργούς τους οποίους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό μου.

Όλα αυτά τα χρόνια πορεύτηκα έχοντας βαθιά μέσα μου το αίσθημα της προσφοράς στην πατρίδα και την κοινωνία. Υπηρέτησα τον εθνικό στόχο η Ελλάδα να διακρίνεται στην Ευρώπη τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. Προώθησα μεταρρυθμίσεις και αποκρατικοποιήσεις που σήμερα αποτελούν πετυχημένα παραδείγματα. Υπηρέτησα τις θέσεις ευθύνης με απόλυτο σεβασμό στην διαφάνεια και το δημόσιο χρήμα. Συνεργάστηκα με άξιους κρατικούς λειτουργούς χωρίς κομματικές παρωπίδες.

Ποτέ δεν κρύφτηκα στα δύσκολα και πάντα ανέλαβα τις ευθύνες μου κάποιες φορές με προσωπικό και πολιτικό κόστος. Έχοντας πάντα ήσυχη τη συνείδησή μου.

Το πιο σημαντικό όμως υπήρξε η σχέση που δεκαετίες τώρα έχω κτίσει με τους πολίτες. Μια σχέση άμεση βασισμένη στην ειλικρίνεια. Σας ξέρω με τα μικρά σας ονόματα και για μένα δεν υπάρχει πιο ωραίο συναίσθημα από το να με φωνάζουν με το μικρό μου όνομα. Πάντοτε έλεγα ότι στην πολιτική δεν κάνεις ψηφοφόρους αλλά φίλους και έτσι πορευτήκαμε.

Πάντα πίστευα ότι η προσφορά στον τόπο δεν γίνεται μόνο από τα βουλευτικά έδρανα ή μια υπουργική καρέκλα. Ιδιαίτερα σήμερα, που έχει περάσει η εποχή των μεγάλων κρίσεων και των ισχυρών συγκρούσεων, η πατρίδα έχει ανάγκη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Έχοντας θητεύσει δύο φορές στο Υπουργείο Ναυτιλίας, με την εμπειρία του ναυτιλιακού δικηγόρου, αλλά και ως ένας άνθρωπος της θάλασσας, πιστεύω ακράδαντα ότι ο χώρος αυτός έχει απεριόριστες δυνατότητες για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας. Πάντα πίστευα άλλωστε ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο την επιτυχία της στον χώρο της ναυτιλίας και η προσωπική μου συμβολή σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην πολιτική δράση.

Με αυτές τις σκέψεις παραδίδω τη βουλευτική μου έδρα.

Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη μέσα από την καρδιά μου»!

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρωί της Πέμπτης ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η απόφασή του ήταν σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό.

Την έδρα του στη Βουλή παίρνει ο Δημήτρης Καλογερόπουλος.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο έκανε την εξής δήλωση για την απόφαση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη να παραιτηθεί από τη βουλευτική του ιδιότητα: «Με τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, εκτός από την πολιτική συμπόρευση επί δεκαετίες, μάς συνδέει και προσωπική φιλία. Στα 25 χρόνια της διαδρομής του, πολιτεύθηκε με συνέπεια και στήριξε την παράταξη ως βουλευτής και υπουργός. Τιμώ το έργο του. Με την σημερινή του απόφαση, την οποία άκουσα με λύπη, δείχνει ότι για κάποιους η πολιτική δεν είναι μονόδρομος, ούτε ισόβιο επάγγελμα. Ο Μιλτιάδης, επέλεξε ο ίδιος τη στιγμή που θα κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του. Του εύχομαι κάθε επιτυχία και τον ευχαριστώ για τη συνεργασία και τη φιλία».

Ειδήσεις σήμερα:

Αμπελόκηποι: Συνελήφθη διαρρήκτης που απειλούσε να πέσει στο κενό (βίντεο)

Δολοφονία στο Μεσολόγγι - Τσούκαλης: ο Μπάμπης παγιδεύτηκε (βίντεο)

Δικαιοσύνη – Φλωρίδης: Οι αλλαγές μας θα φέρουν γρηγορότερες δίκες