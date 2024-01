Life

“Royal Rumble”: Στο ANT1+ το φαντασμαγορικό show

Εξήντα pro-wrestlers, άντρες και γυναίκες, μάχονται στην Φλόριντα των ΗΠΑ μέχρι τελικής πτώσης, στο εντυπωσιακό σόου που θα προβληθεί αποκλειστικά στο ANT1+

Το κορυφαίο σόου Royal Rumble, από το 1988 μέχρι σήμερα, καθηλώνει εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι συνδρομητές του ΑΝΤ1+, θα το απολαύσουν μέσα από το κανάλι Combat Sports της πλατφόρμας, στις 3:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα on demand παρακολούθησης.

Εξήντα pro-wrestlers, άντρες και γυναίκες, μάχονται στο ρινγκ της Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι τελικής πτώσης. Μόνο ένας άνδρας και μία γυναίκα θα μείνουν όρθιοι ως το τέλος και η νίκη τους θα είναι εισιτήριο για το πιο δημοφιλές event της χρονιάς, την περίφημη WrestleMania, που επίσης θα μεταδοθεί live από το ΑΝΤ1+, το Σαββατοκύριακο 6-7 Απριλίου.

Το ANT1+ εντάσσει live και αποκλειστικά στο πρόγραμμά του τον κόσμο του WWE, με όλα τα Premium Live Events, αλλά και τα τρία μεγάλα εβδομαδιαία προγράμματα (Smackdown, Raw, NXT). Το ΑΝΤ1+ καθιερώνεται ως ο απόλυτος προορισμός των μαχητικών αθλημάτων, με πάνω από 160 live προγράμματα από το κορυφαίο pro-wrestling promotion παγκοσμίως θα μεταδοθούν μέσα στο 2024. Κάντε εγγραφή στο antennaplus.gr για να απολαύσετε τα πιο συναρπαστικά αθλητικά events δύναμης, live και αποκλειστικά στο ρινγκ της streaming πλατφόρμας ΑΝΤ1+.

