Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Η πρόθεση ψήφου στις Ευρωεκλογές, η ακρίβεια και τα μη κρατικά ΑΕΙ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Θωμάς Γεράκης και ο Νίκος Χατζηνικολάου παρουσιάζουν και αναλύουν τις απαντήσεις των πολιτών για την ακρίβεια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την πρόθεση ψήφου στις Ευρωεκλογές.

-

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης του ΑΝΤ1 παρουσίασαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Πέμπτης ο Νίκος Χατζηνικολάου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Marc, Θωμάς Γεράκης.

Στο ερώτημα «Που οφείλεται η ακρίβεια και οι αυξήσεις στην αγορά;» οι συμμετέχοντες στην δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 απάντησαν ότι κατά 39% φταίει η κερδοσκοπία επιχειρήσεων και τα καρτέλ, 24,9% φταίει η κυβερνητική πολιτική και 24,5% ευθύνεται η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος, η κλιματική αλλαγή και η αύξηση των πρώτων υλών, ενώ το 10,8% αποδίδει τις ανατιμήσεις σε ελλιπείς ελέγχους στην αγορά.

Η συντριπτική πλειονότητα απάντησε ότι επιλέγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από τις αλυσίδες σούπερ-μάρκετ, ενώ περίπου 2 στους 3 θεωρούν ότι τα μέτρα που υιοθετεί η Κυβέρνηση δεν θα καταφέρουν να συγκρατήσουν τις τιμές.

Για την λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το 56,1% φέρεται να είναι θετικό, ενώ το 40,9% των ερωτώμενων φέρεται ως αρνητικό σε τέτοια εξέλιξη.

Σε ότι αφορά την αξιολόγηση της Κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης από τους πολίτες, οι συμμετέχοντες στην δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 απάντησαν κατά 42,4% ότι βλέπουν θετικά ή μάλλον θετικά την εικόνα του κυβερνητικού σχήματος, ενώ το 55,9% απάντησε ότι βλέπει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την Κυβέρνηση.

Σε ότι αφορά το κόμμα που κάνει την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση, τις πρώτες θέσεις στις απαντήσεις των πολιτών καταλαμβάνουν το ΠΑΣΟΚ με 15,7%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 9,8% και τρίτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 9%, ενώ το 50,5% απάντησε ότι κανένα κόμμα δεν κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην πρόθεση ψήφου στις Ευρωεκλογές λαμβάνουν: 29,7% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 13,4%, τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 10,1% και έπονται ΚΚΕ με 7,5%, Ελληνική Λύση με 5,6% και ακολουθούν Σπαρτιάτες και ΝΙΚΗ με 2,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,4%, ΜέΡΑ25 με 2,3%, Νέα Αριστερά με 1,9%, άλλο κόμμα επιλέγει το 2,1%, ενώ άκυρο/λευκό και αποχή επιλέγουν συνολικά 4,8% των ερωτηθέντων, και αναποφάσιστο είναι το 15,2%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η εκτίμηση αποτελέσματος με σύγκριση των ποσοστών σε εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές.

Παρακολουθήστε την πλήρη παρουσίαση και ανάλυση της έρευνας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Marc, Θωμά Γεράκη:





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Γρίπη: 81 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος για βάπτιση παιδιών: Θα περιμένουμε να μεγαλώσουν και να αποφασίσουν μόνα τους

Αττική Οδός: Οδηγός μπήκε ανάποδα και προκάλεσε μετωπική σύγκρουση!