Πέθανε η Φανή Πετραλιά

Θλίψη προκάλεσε το άγγελμα του αιφνίδιου θανάτου της Φανής Πετραλιά.

(Τρίτη απο αριστερά στην φωτογραφία: Η Φανή Πετραλιά, σε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΣΗΕΑ με την ΠτΔ)

Πέθανε ξαφνικά η δημοσιογράφος Φανή Πετραλιά.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών «“Έφυγε” ξαφνικά από κοντά μας η Γενική Γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ Φανή Πετραλιά».

Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση της Ενώσεως, αναφέρουν οι ιθύνοντες της ΕΣΗΕΑ.

Η Φανή Πετραλιά είχε ασχοληθεί με το πολιτιστικό ρεπορτάζ και για πολλά χρόνια ήταν μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ.

Το τελευταίο της κείμενο είχε δημοσιευθεί στις 21 Ιανουαρίου στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

«Έφυγε αιφνίδια η Φανή Πετραλιά, η αγωνίστρια της αριστεράς και της δημοσιογραφίας, δίπλα μας μέχρι την τελευταία στιγμή. Μόλις την περασμένη Δευτέρα συμμετείχε στην ημερίδα της Συσπείρωσης-Δούρειος Τύπος στην ΕΣΗΕΑ. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ για χρόνια, Γραμματέας του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ μέχρι τώρα. Είχε σπουδαία παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία καθώς και τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εκπροσωπώντας την ΕΣΗΕΑ και την ΠΟΕΣΥ. Η Φανή Πετραλιά ξεχώρισε ως δημοσιογράφος, αλλά και ως μεταφράστρια. Αρχικά στο περιοδικό «Γυναίκα», τη δεκαετία του ‘70, κατόπιν στα «ΝΕΑ» και το «ΒΗΜΑ». Αφήνει πολύτιμη προσφορά και πλούσιο έργο. Θα είναι πάντα «μαζί» μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της», γράφει στα social media η Δώρα Αυγέρη, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

