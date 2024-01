Πολιτική

Βαρβιτσιώτης στον ΑΝΤ1: Φεύγω τώρα από την Βουλή, επειδή… (βίντεο)

Τι απάντησε στον Νίκο Χατζηνικολάου για την επιστροφή της έδρας του στην ΝΔ και τα σενάρια περί δυσαρέσκειας του με το Μαξίμου και για το ν/σ σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, λίγες ώρες μετά από την αιφνίδια ανακοίνωση της παραίτησης του από την Βουλή και της επιστροφής της έδρας του στην Νέα Δημοκρατία.

«Ήμουν περίπου 24 χρόνια βουλευτής. Είναι σχεδόν πριν από ένα τέταρτο του αιώνα όταν παραιτήθηκα από το ναυτιλιακό δικηγορικό γραφείο στο οποίο δούλευα για να μπω στην πολιτική και να αρχίσω την προεκλογική μου εκστρατεία. Είναι η στιγμή που πιστεύω ότι έχω ολοκληρώσει έναν μεγάλο κύκλο και θα ήθελα να επιστρέψω πάλι πίσω στον ιδιωτικό τομέα, στην Ναυτιλία, εκεί που έχουμε έναν εθνικό στόχο, εκεί που έχουμε την πρωτοκαθεδρία και να την βλέπουμε και στην στεριά», είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Στο ερώτημα εάν αποχωρεί τώρα από την Βουλή για να μην κληθεί να πάρει θέση στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο κ. Βαρβιτσιώτης είπε «εγώ είχα ψηφίσει και το σύμφωνο συμβίωσης πριν από μερικά χρόνια, ήμουν από τους λίγους βουλευτές της ΝΔ τότε στην αντιπολίτευση που το είχε ψηφίσει. Το μεγάλο θέμα για μένα είναι πως θα έχουμε περισσότερα παιδιά, να αντιμετωπίσουμε την πληθυσμιακή μας συρρίκνωση, άρα δεν το θεωρώ τόσο κορυφαίο ζήτημα (ενν. το ν/σ για τα ομόφυλα ζευγάρια), ώστε να με οδηγήσει έξω από την Βουλή».

Ερωτηθείς εάν αποχωρεί λόγω δυσαρέσκειας μετά την έξοδο του προ μηνών από την Κυβέρνηση, ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας είπε «Γεννήθηκα στην πολιτική και σε αυτήν την παράταξη και ξέρω ότι η πολιτική έχει τις καλές και τις κακές στιγμές και τις πέρασα και τις καλές και τις κακές στιγμές. Δεν είναι μια κακή στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τους ψηφοφόρους που 11 φορές με έστειλαν στο κοινοβούλιο να τους εκπροσωπήσω. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που υπηρέτησα αυτή την μεγάλη παράταξη».

Συμπλήρωσε ότι «δεν είναι μια περίοδος μεγάλων κρίσεων και συγκρούσεων για να πεις ότι η πολιτική ζωή “ζέχνει” από εξελίξεις. Τις περάσαμε στα μνημόνια, το 2015, όλη αυτή την περίοδο. Είναι μια περίοδος που έχω κλείσει έναν κύκλο και μπορώ να ανοίξω έναν άλλο κύκλο στην ζωή μου».

«Η σχέση με την πολιτική δεν μπορεί να τελειώσει ποτέ. Η κοινοβουλευτική μου διαδρομή τελειώνει εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για τα καλά του λόγια και που υπενθύμισε την μακρόχρονη φιλία μας», κατέληξε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

