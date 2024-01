Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Κάρμο… “πάτησε Ελλάδα” (εικόνες)

Ο παίκτης έφθασε την Πέμπτη στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες δανεισμού του.

Στην Αθήνα έφτασε λίγο μετά τις 21:00 της Πέμπτης (25/1) ο Νταβίντ Κάρμο, προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες του εξάμηνου δανεισμού του από την Πόρτο στον Ολυμπιακό.

«Ήταν... ανακουφιστικό, ήθελα πραγματικά να έρθω και να εκπροσωπήσω αυτή την ομάδα. Όλα είναι σε σωστό δρόμο και ανυπομονώ να παίξω και να εκπροσωπήσω τον Ολυμπιακό» τόνισε ο Κάρμο στις πρώτες του δηλώσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και πρόσθεσε για την επιθυμία των «ερυθρόλευκων» να τον εντάξουν στο δυναμικό τους:

Συνέχισε λέγοντας, «Ένιωθα πως με ήθελε πολύ ο Ολυμπιακός, ήταν σημαντικό για μένα. Θα προσπαθήσω να ανταποδώσω τον τρόπο που με ήθελαν, παίζοντας καλά...».

Ο 24χρονος στόπερ ήταν ο «εκλεκτός» του Κάρλος Καρβαλιάλ για τη θέση του βασικού στόπερ, καθώς είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και στην Μπράγκα.

Ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με τους «δράκους» για να τον κάνει δικό του για τους επόμενους 6 μήνες, πληρώνοντας «ενοίκιο» 250.000 ευρώ.

Ένα αντίστοιχο ποσό θα πληρωθεί σαν μπόνους εάν οι Πειραιώτες καταφέρουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, ενώ στο deal των δύο πλευρών έχει συμπεριληφθεί κι οψιόν αγοράς ύψους 18 εκατ. ευρώ.

Ο Κάρμο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις την Παρασκευή (26/1) και θα υπογράψει, όντας η 6η «χειμερινή», μεταγραφική προσθήκη του Ολυμπιακού.

