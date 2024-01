Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: Η Ρεάλ Μαδρίτης τον... λύγισε στο φινάλε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε η πρώτη καλή περίοδος της Ρεαλ στο παιχνίδι με τους Ερυρόλευκους.

-

Ο Ολυμπιακός μετέτρεψε τον... εφιάλτη του α΄ μέρους στη Μαδρίτη σε αξιέπαινη προσπάθεια για ανατροπή με εξαιρετική άμυνα στο β΄ μέρος, αλλά, αν και πλησίασε στο -3, στο τέλος ηττήθηκε με 90-85 από τη Ρεάλ, για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Το -24 αποδείχτηκε απαγορευτικό στο τέλος για την ομάδα του Πειραιά, σ’ έναν αγώνα που για τα πρώτα 20 λεπτά δεν θύμιζε… σε τίποτα τον περσινό τελικό της Euroleague ανάμεσα στις δύο ομάδες, στο Κάουνας. Όμως, ο Ολυμπιακός με πείσμα και μαχητικότητα… δεν παρέδωσε τα «όπλα» δείχνοντας μια διαφορετική εικόνα από τα μέσα της 3ης περιόδου.

Με τον αρχηγό του, Κώστα Παπανικολάου, να κάνει ρεκόρ καριέρας στη Euroleague με 25 πόντους και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του στα τρίποντα (6/8), τον Λουκ Σίκμα να σημειώνει double double (10π. και 10ρ.), τον Άλεκ Πίτερς να μετρά 12 πόντους και τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ να έχει συγκομιδή 6 πόντους και 7 ασίστ, οι Πειραιώτες κατάφεραν να… τρομάξουν τους φιλάθλους της πολυνίκη της διοργάνωσης, με 11 τίτλους.

Και αν δεν ήταν ο Χεζόνια (16π.) που με διαδοχικούς πόντους είπε «όχι» στον Ολυμπιακό στα κρίσιμα λεπτά στο τέλος, ο Ντζάναν Μούσα (20π. Με 4/7 τρίποντα), αλλά και κάποια λάθη των «ερυθρόλευκων», ίσως οι Πειραιώτες να είχαν καταφέρει να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Ο Φακούντο Καμπάτσο ήταν εξαιρετικός για τους νικητές, με 12 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ 14 πόντους πρόσθεσε ο Γκάμπριελ Ντεκ.

Η απουσία των Φαλ και Μιλουτίνοβ στο «5», αλλά και του Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος στην περιφέρεια μετέτρεψε τον φιναλίστ της περσινής σεζόν σε… σάκο του μποξ στα πρώτα δύο δεκάλεπτα, όταν οι παίκτες του Μπαρτζώκα τα είχαν… σπάσει έξω από τα 6.75. Και παρά την υπερπροσπάθεια στο τέλος, ο Ολυμπιακός δεν απέφυγε να υποχωρήσει στο 10-13.

Απουσίες είχαν πάντως και οι Μαδριλένοι που έστω κι αν αγωνίστηκαν χωρίς τους Έντι Ταβάρες, Σέρχιο Γιουλ και Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ανέβηκαν στο 20-3 και παραμένουν πάντα μόνοι πρώτοι στο «ρετιρέ».

Ενοχλήσεις στη μέση αισθάνθηκε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και δεν αγωνίστηκε στο β΄ μέρος.

Τα δεκάλεπτα: 30-13, 52-30, 68-55, 90-85

Με τους Ουόκαπ, Κέινααν, Μπραζντέικις, Πίτερς και Πετρούσεβ μπήκε στο παρκέ ο Ολυμπιακός, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης είχε βασικούς τους Καμπάτσο, Αμπάλντε, Μούσα, Ντεκ και Πουαριέ.

Ο Μπαρτζώκας άφησε δηλαδή εκτός αρχικής πεντάδας τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου και επέλεξε να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Μπραζντέικις. Η Ρεάλ έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ, αφού δεν έβρισκε αντίσταση από την άμυνα των «ερυθρόλευκων» και προηγήθηκε με +13, 22-9. Με 1/7 τρίποντα στην 1η περίοδο έναντι 5/6 των γηπεδούχων, ο Ολυμπιακός είδε τη διαφορά να αγγίζει και το -19 (30-11), με τον Αλμπέρτο Αμπάλντε να μετρά 8 πόντους με 2/2 τρίποντα, τον Φακούντο Καμπάτσο 6 με 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ 6 πόντους με 2/2 τρίποντα είχε και ο Γκάμπριελ Ντεκ. Πουαριέ και Μούσα με 4 ριμπάουντ έκαστος έκαναν σημαντική δουλειά στη ρακέτα (13 η Ρεάλ, 2 ο Ολυμπιακός). Οι Πειραιώτες που είδαν τον Τόμας Ουόκαπ να μετρά 5 πόντους με ? τρίποντα έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο (30-13) με μηδέν ασίστ (!), την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης είχε 8!

Στη 2η περίοδο, μπήκαν οι Ουόκαπ, Λαρεντζάκης, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου και Σίκμα. Ο τελευταίος με 4 πόντους και 3 ριμπάουντ έδωσε κάποια θετικά δείγματα στη θέση «5» που τον ανέβασε ο Μπαρτζώκας ελλείψει ψηλών, για το 35-22. Ο Σίκμα έφτασε τους 10 πόντους και τα 5 ριμπάουντ στο ημίχρονο, αλλά η ομάδα του Πειραιά αδυνατούσε ν’ ακολουθήσει τον ρυθμό των «μερένγκες». Με τρίποντα του Ρούντι Φερνάντεθ και του Ντζάναν Μούσα η Ρεάλ ξέφυγε με 50-26 για το απογοητευτικό για τον Ολυμπιακό, 52-30, στο τέλος του α΄ 20αλέπτου.

Ο Μούσα έκανε… όργια στο παρκέ και φτάνοντας τους 16 προσωπικούς πόντους η Ρεάλ Μαδρίτης ξέφυγε με 62-38. Ο Ολυμπιακός σημείωσε επιμέρους σκορ 2-13, με διαδοχικά τρίποντα από Πίτερς, Παπανικολάου και τον Κέινααν να συνδέεται επίσης με το καλάθι, για το 64-51 στα μέσα της 3ης περιόδου. Το 68-55 στο τέλος της 3ης περιόδου ήταν αποτέλεσμα επιμέρους σκορ 16-25 υπέρ του Ολυμπιακού, όταν οι Ντζάναν, Αμπάλντε και Καμπάτσο αστόχησαν σε διαδοχικές προσπάθειες, αλλά απλώς οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καταφέρει να μειώσουν στο -13 (68-55).

Με τέσσερις διαδοχικούς πόντους του Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο Ολυμπιακός έριξε σε μονοψήφια τιμή τη διαφορά, 68-59 (-9), ενώ με 2/2 βολές του Άλεκ Πίτερς οι «ερυθρόλευκοι» πλησίασαν και στο -7 (68-61). Ο Φαμπιάν Κοζέρ, όμως με τρίποντο (71-61) την επανέφερε σε διψήφια τιμή. Ο Παπανικολάου με νέο τρίποντο έφτασε τους 13 πόντους (71-64), για να απαντήσει με 4 διαδοχικούς πόντους ο Χεζόνια (75-64), με 6:33΄΄ εναπομείναντα χρόνο. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα τα… έδωσαν όλα στο τέλος, έστω κι αν ο Χεζόνια με διαδοχικούς πόντους τους έλεγε «όχι», για να πέσει η διαφορά και στο -6 (82-76) με τρίποντο του Παπανικολάου (20π.), 2:57΄΄ πριν τη λήξη. Ο Μούσα τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή γιατί άπλωσε το δεξί του πόδι σε προσπάθεια για τρεις, με τον Μήτρου-Λονγκ να πέφτει στο παρκέ, όμως ο Ουόκαπ ήταν άστοχος στη βολή και ακολούθησε τζάμπολ, καθώς η μπάλα ήταν στον αέρα (δεν υπήρχε κατοχή), στη φάση που τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή ο Τζάναν. Ο Πουαριέ έστειλε την μπάλα, στο τζάμπολ, στον Κοζέρ, με τον Καμπάτσο ν’ αστοχεί σε τρίποντο. Ο Παπανικολάου μείωσε και στους 4 (!), 82-78, στα 2:26΄΄ με 2/2 βολές από επιθετικό φάουλ του Πουαριέ. Όμως, ο ΜακΚίσικ αστόχησε διεισδύοντας στη ρακέτα, λόγω του κοψίματος του Πουαριέ, για να σημειώσει 4 σερί πόντους ο Μούσα, 86-78, με 1:21΄΄ ν’ απομένει. Ο Πίτερς που αντικατέστησε τον Σίκμα ήταν εύστοχος, 86-80, και μετά το άστοχο τρίποντο του Γκάμπριελ Ντεκ, ο Παπανικολάου πέτυχε ένα ακόμη τρίποντο (86-83), στα 42΄΄. Ο Καμπάτσο έκανε το 88-83, ο Μήτρου-Λονγκ, απάντησε για το 88-85 στα 11΄΄. Ο ΜακΚίσικ έκανε έκανε φάουλ στον Καμπάτσο, με τον Αργεντινό να έχει 2/2 βολές (90-85), ενώ αντίθετα ο ΜακΚίσικ έχασε και τις δύο βολές μετά από φάουλ του Πουαριέ, στα 8΄΄ και η Ρεάλ είχε πάρει αυτό που ήθελε.

Διαιτητές: Μπελόσεβιτς (Σερβία), Πατέρνικο (Ιταλία), Ράκις (Λιθουανία)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Τσους Ματέο): Κοζέρ 3 (1), Φερνάντεθ 5 (1), Αμπάλντε 8 (2), Καμπάτσο 12, Χεζόνια 16 (2), Ροντρίγκεθ 2, Ντεκ 14 (2), Πουαριέ 7, Εντιαγέ 3, Μούσα 20 (4)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7 (1), Κέινααν 6, Λαρεντζάκης 2, Μήτρου-Λονγκ 6, Παπανικολάου 25 (6), Μπραζντέικις 4, Πίτερς 12 (1), Πετρούσεβ 4, Σίκμα 10, ΜακΚίσικ 9 (1)

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Η πρόθεση ψήφου στις Ευρωεκλογές, η ακρίβεια και τα μη κρατικά ΑΕΙ

Χανιά: Γιαγιά 118 ετών υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση!

Γλυπτά Παρθενώνα - Βρετανικό Μουσείο στον ΑΝΤ1: Θα πετύχουμε την “μοιρασιά”, χωρίς να τα στερηθούμε (βίντεο)