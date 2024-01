Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA: τέλος της αποστολής του ελικοπτέρου Ingenuity στον πλανήτη Άρη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έγινε το πρώτο μηχανοκίνητο αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση σε άλλον πλανήτη.

-

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε σήμερα το τέλος της αποστολής του ελικοπτέρου Ingenuity στον Άρη, αφού καταστράφηκε τουλάχιστον ένα από τα πτερύγια του έλικα κατά την 72η και τελευταία πτήση του στον Κόκκινο Πλανήτη.

Ο επικεφαλής της NASA Μπιλ Νέλσον υπογράμμισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πως όσα κατάφερε το Ingenuity ξεπέρασαν κάθε προσδοκία των υπευθύνων της αποστολής.

Το Ingenuity έφθασε στον Άρη στις 18 Φεβρουαρίου 2021, προσαρτημένο στο ρομποτικό όχημα Perseverance της NASA. Δύο μήνες αργότερα έγινε το πρώτο μηχανοκίνητο αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση σε άλλον πλανήτη. Παρότι οι υπεύθυνοι της αποστολής σχεδίαζαν αρχικά μόλις πέντε πτήσεις, έγιναν συνολικά 72.

Flight 72. That’s the final flight for our Ingenuity #MarsHelicopter.



Ingenuity and its team proved that powered, controlled flight on another world was possible. #ThanksIngenuity. You may rest, but your legacy will continue to soar: https://t.co/uEe2ZAw2ML pic.twitter.com/9YlmWFpl2z — NASA (@NASA) January 25, 2024

NOW: An update on our Ingenuity #MarsHelicopter, which reached the end of its mission after 72 (of an expected five) flights. Listen in. https://t.co/pzrY2m9o50 pic.twitter.com/AeWtRzdeqi — NASA (@NASA) January 25, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στο Μεσολόγγι - Δημογλίδου: Ο δράστης πυροβόλησε τον Μπάμπη με το δικό του όπλο (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια - Βορίδης: Οι “οριζόντιες διαιρέσεις” και η σχέση με τον Μητσοτάκη

F-35: Οι ΗΠΑ άναψαν “πράσινο φως” για πώληση στην Ελλάδα