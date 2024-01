Κόσμος

Ο Βασιλιάς Κάρολος στο νοσοκομείο για επέμβαση

Για ποιον λόγο ο βασιλιάς Κάρολος εισήχθη στο νοσοκομείο.

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος εισήχθη σήμερα στο νοσοκομείο για μια προγραμματισμένη "διορθωτική επέμβαση" που αφορά διογκωμένο προστάτη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Sun.

Ο βασιλιάς έφθασε στην ιδιωτική Κλινική του Λονδίνου, όπου η νύφη του Κέιτ, πριγκίπισσα της Ουαλίας, νοσηλεύεται έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα την περασμένη εβδομάδα, και αναμένεται να παραμείνει εκεί για δύο βραδιές, έγραψε η εφημερίδα.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι ο 75χρονος Κάρολος θα υποβληθεί στην επέμβαση αυτή την εβδομάδα για μια καλοήθη πάθηση που είναι συνηθισμένη σε άνδρες άνω των 50 ετών.

Δεν υπήρξε άμεσος σχολιασμός του ρεπορτάζ της Sun.

Η σύζυγος του Καρόλου, η βασίλισσα Καμίλα, δήλωσε ενόψει της επέμβασης ότι ο Κάρολος είναι "καλά" και "ανυπομονεί να επιστρέψει στις εργασίες του" με τις δημόσιες υποχρεώσεις του να έχουν αναβληθεί για την περίοδο της ανάρρωσης.

Συνήθως τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν δίνουν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για ασθένειες, θεωρώντας όλα τα ιατρικά ζητήματα ιδιωτικά, αλλά ο Κάρολος θέλησε να δημοσιοποιήσει τα της επέμβασης για να ενθαρρύνει και άλλους άνδρες με συμπτώματα να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανακοίνωσε ότι έχει παρατηρηθεί 1000% αύξηση στις επισκέψεις στην ιστοσελίδα του προς αναζήτηση συμβουλών σχετικά με τη διόγκωση του προστάτη από τότε που δημοσιοποιήθηκε η περίπτωση του Καρόλου.

Τα Ανάκτορα ανακοίνωσαν ότι ο Κάρολος είναι ευτυχής που η είδηση για το θέμα υγείας του έχει αφυπνίσει το κοινό.

"Η Αυτού Μεγαλειότης θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που έστειλαν τις θερμές ευχές τους την περασμένη εβδομάδα και χαίρεται που πληροφορείται ότι η διάγνωσή του έχει θετική επίπτωση στην ευαισθητοποίηση του κοινού", αναφέρει ανακοίνωση των Ανακτόρων.

Η επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί ο Κάρολος είναι ένα ακόμη ιατρικό ζήτημα που αφορά μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Προηγήθηκε εκείνη της 42χρονης πριγκίπισσας της Ουαλίας Κέιτ, η οποία αναρρώνει ακόμη στο νοσοκομείο έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για μια απροσδιόριστη πάθηση, με τον καρκίνο να έχει αποκλειστεί.

Ταυτόχρονα, η δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, πρώην σύζυγος του νεότερου αδελφού του Καρόλου, του πρίγκιπα Άντριου, δήλωσε την Δευτέρα σοκαρισμένη από την διάγνωσή της με μια μορφή καρκίνου του δέρματος.

