Τουρκία: Το παρασκήνιο της υπογραφής του πρωτοκόλλου Σουηδίας από τον Ερντογάν

Τι τελεσίγραφο, έστειλε η κυβέρνηση Μπάιντεν στον Ερντογάν, για να ολοκληρωθεί η πώληση των F-16.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκικής υπηρεσίας DW , και με όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρτια του ANT1, Άννα Ανδρέου, η διοίκηση Biden είχε προειδοποιήσει εν είδη τελεσιγράφου την Άγκυρα ότι εάν η Τουρκία δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης της Σουηδίας «το συντομότερο δυνατό», τα αιτήματα της Άγκυρας για τα F-16 θα μπορούσαν να «τεθούν σε κίνδυνο». Η διοίκηση Biden, η οποία ετοιμάζεται να ενημερώσει το αμερικανικό Κογκρέσο για την πώληση των F-16 στην Τουρκία με την ίδια κοινοποίηση με την πώληση των F-35 στην Ελλάδα, μετέφερε ότι εάν η σουηδική έγκριση καθυστερούσε περαιτέρω, το Κογκρέσο θα έπρεπε να ενημερωθεί μόνο για την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών στην Ελλάδα και η πώληση των F-16 στην Τουρκία θα αφαιρούταν από την κοινοποίηση.



Η διοίκηση Biden επεδίωκε να πείσει τα μέλη του Κογκρέσου, τα οποία είναι επικριτικά απέναντι στην τουρκική κυβέρνηση υπό τον Erdogan, με κοινοποίηση στην οποία θα συμπεριλαμβανόταν και η Ελλάδα, για την πώληση F-16 στην Τουρκία, παρουσιάζοντάς την ως «πακέτο ενίσχυσης των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη νότια πτέρυγα». Η ελπίδα ήταν ότι η έγκριση από την Άγκυρα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα ενίσχυε τα χέρια της διοίκησης και θα εμπόδιζε τα μέλη του Κογκρέσου να αντιταχθούν στην πώληση. Ωστόσο, αφού η Άγκυρα καθυστέρησε επανειλημμένα την έγκριση της Σουηδίας, η Ουάσινγκτον ενημέρωσε την τουρκική κυβέρνηση ότι η Ελλάδα, η οποία «περίμενε πολύ καιρό», δεν θα αφηνόταν να περιμένει άλλο. Για την ακρίβεια, ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Antony Blinken φέρεται να μετέφερε αυτό το μήνυμα στον Τούρκο ομόλογό του Hakan Fidan και στον Τ/Πρόεδρο Recep Tayyip Erdogan, τους οποίους συνάντησε κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία στις 6 Ιανουαρίου.



Ο Ozgur Unluhisarc?kl?, διευθυντής Τουρκίας του German Marshall Fund (GMF), εκτιμά ότι εάν η αμερικανική κυβέρνηση υπέγραφε αμέσως τη συμφωνία για το αίτημα της Ελλάδας για τα F-35 και ανέβαλε τα αιτήματα της Τουρκίας για αργότερα, το Κογκρέσο θα ήταν λιγότερο πιθανό να εγκρίνει τα F-16. Επιπλέον, ο Erdogan προσδοκά επίσημη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο. Με την έγκριση της Σουηδίας, η επίσκεψη αυτή θα είναι επίσης πιο πιθανό να πραγματοποιηθεί».



Ο Alan Makovsky, ένας από τους κορυφαίους Αμερικανούς ειδικούς για την Τουρκία, επισήμανε ότι: «Κατά τη γνώμη μου, προκειμένου να πειστούν τα μέλη του Κογκρέσου, θα πρέπει να δοθεί έμμεσα, πιθανώς μέσω του αμερικανικού ΥΠΕΞ, κάποιου είδους διαβεβαίωση ότι τα αεροσκάφη που θα πωληθούν στην Τουρκία δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας με οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν θα παραβιαστεί ο ελληνικός εναέριος χώρος. Αυτό ήταν ήδη μέρος του συμβιβασμού, νομίζω ότι αυτή η προσδοκία θα ικανοποιηθεί».

