“I LOVE Σου Κου”: Κέφι και εκλεκτοί καλεσμένοι το Σαββατοκύριακο

Όσα θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο 27 & 28 Ιανουαρίου στο “I LOVE Σου Κου”, με την Μπέτυ Μαγγίρα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Τάσο Μπιμπισίδη, τη Σίσσυ Καλλίνη και όλη την ομάδα του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 μας υποδέχονται στο «εξοχικό» τους και μας κάνουν να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τα Σαββατοκύριακά μας, σε ένα πρωινό ζωντανό τηλεοπτικό μαγκαζίνο που τα έχει όλα!

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 27 & 28 Ιανουαρίου το «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι γεμάτο με ενδιαφέροντα νέα μέσα από πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ειδήσεις που αφορούν τους σταρ του εξωτερικού και αποκλειστικές συνεντεύξεις με τους Δημήτρη Κόκοτα, Ντέσσυ Κουβελογιάννη, Κατερίνα Βρανά, Δημήτρη Αρβανίτη, Τάσο Αρνιακό, Μαριάννα Πολυχρονίδη και Ιωάννη Αθανασόπουλο.

Ακόμα, θα συνδεθούμε με το Λονδίνο και τον ανταποκριτή του ΑΝΤ1, Ισαάκ Καρυπίδη, για να μάθουμε όλα τα νεότερα για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον, η Αθηνά Αφαλίδου θα σχολιάσει όλα τα αστεία τηλεοπτικά στιγμιότυπα της εβδομάδας, ο Νίκος Καρβέλας θα ετοιμάσει νόστιμες και λαχταριστές συνταγές και η αγαπημένη Λίτσα Πατέρα θα μας πει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που έρχεται.

Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου, καλεσμένοι στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο Ινιάκι Λαμούα, ο Ισπανός TikToker με την ελληνική καρδιά.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου, καλεσμένη στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι η Ελένη Καρακάση.

Μαζί μας θα είναι και ο Γιώργος Ασημακόπουλος για να μιλήσουμε για το «Survivor».

Τέλος, στην παρέα μας θα προστεθεί η Μαρία Αναστασοπούλου για να συζητήσουμε το τεράστιο θέμα της υιοθεσίας και της αναδοχής, που βάζει στο επίκεντρο της έρευνάς της η εκπομπή «ΑΡΕΝΑ», την Κυριακή το βράδυ στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

«Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ_ Κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer:

Συντελεστές:

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Κώστας Υφαντής

: Κώστας Υφαντής ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ : Δέσποινα Γρηγοροπούλου

Β . ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ : Γιάννης Σημαντηράκης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ : Αλέξανδρος Κωνσταντάκης

#Ilovesoukou

Instagram @ilovesoukou

Facebook @ilovesoukou

