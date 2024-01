Life

“Παγιδευμένοι”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πρώτοι εικόνες από τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1 "Παγιδευμένοι".

-

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

Το παζλ της δολοφονίας του Άκη συμπληρώνει όλα τα κομμάτια του. Η ώρα της αποκάλυψης έφτασε και το όνομα του πραγματικού ενόχου πέφτει σαν κεραυνός εν αιθρία. Ποιος είναι ο δράστης; Θα αντέξει η σχέση του Δημήτρη και της Άννας σε αυτή τη νέα δοκιμασία;

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 29

Οι ανακρίσεις για την εύρεση του δολοφόνου του Άκη συνεχίζονται από τον Δημήτρη και τον Ανδρέα, που έχουν και οι δυο εμπλεκόμενα συγγενικά τους πρόσωπα στην υπόθεση.

Η Άννα δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι δικοί της άνθρωποι έκρυβαν ένα τόσο μεγάλο μυστικό και φαίνεται αποφασισμένη να μην τους συγχωρήσει.

Ο έρωτας του Σταύρου και της Αγγελικής δοκιμάζεται μετά από την ατυχή πρόταση γάμου.

Η αποκάλυψη που κάνει ο Γεράσιμος στον Σπύρο για τη Μελίνα και τον μικρό Μιχαήλ οδηγεί τον Σπύρο να τον διώξει από το σπίτι.

Ο Θοδωρής ακολουθεί τον παππού του και μαθαίνει το μυστικό που κρύβει τόσον καιρό.

Οι σχέσεις των δύο οικογενειών δοκιμάζονται περισσότερο, με τη λύση της υπόθεσης της δολοφονίας του Άκη να πλησιάζει όλο και πιο κοντά.

Τρίτη 30 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 30

Η έρευνα για την εξαφάνιση της γυναίκας και της κόρης του Φαίδωνα συνεχίζεται από την Αγγελική. Η κατάθεση της νύφης του Φαίδωνα φαίνεται να είναι το κλειδί της υπόθεσης, μόνο που τελικά θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

Οι καταιγιστικές αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία του Άκη θα εξοργίσουν την Άννα, αλλά θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά της ως συνήγορος υπεράσπισης. Η Αστυνομία βρίσκεται πια στα ίχνη τους και η σύλληψή τους είναι μονόδρομος. Η ομολογία, όμως, του ενός πέφτει σαν κεραυνός εν αιθρία. Ο πραγματικός ένοχος ήρθε η ώρα να αποκαλυφθεί.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα - Χαμάς: Ο όρος της για εκεχειρία

Άγιος Παντελεήμονας: άνδρας επιτέθηκε σε ανήλικες σε ασανσέρ

Κούγιας για Πισπιρίγκου: εάν τελικώς δεν αθωωθεί θα παραιτηθώ (βίντεο)