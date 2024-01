Κοινωνία

Μεσολόγγι - Μπάμπης: Το Σάββατο η κηδεία του άτυχου νέου

Πού εστιάζουν τα επόμενα στάδια της αστυνομικής έρευνας, με αποστολή την οριστική εξιχνίαση της δολοφονίας του.

Το τελευταίο αντίο θα πουν το Σάββατο, πέντε μέρες μετά από τον εντοπισμό της σορού, φίλοι, γνωστοί και συγγενείς στον 31χρονο Μπάμπη Κούτσικο. Η εκφορά του άτυχου νεαρού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιανουαρίου και ώρα 15.00 από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στο Μεσολόγγι, όπου και θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία.

Η σορός συμφωνήθηκε να παραδοθεί αργά το μεσημέρι της Παρασκευής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών σε εκπροσώπους της οικογένειας, προκειμένου να μεταφερθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και να πραγματοποιηθεί η ταφή του.

Παράλληλα όπως είναι γνωστό, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για να εντοπιστεί το κινητό τηλέφωνο του Μπάμπη και γενικότερα για να διαπιστωθούν, η αιτία του θανάτου του και ο βαθμός εμπλοκής και υπαιτιότητας του 50χρονου κατηγορούμενου κρεοπώλη.

