Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος: Συσκέψεις με εκπροσώπους άλλων δογμάτων

Ο Αρχιεπίσκοπος είχε συναντήσεις με εκπροσώπους της Ευαγγελικής Εκκλησίας, για τον γάμο και την τεκνοθεσία ομόφυλων ζεγαριών.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος είχε σήμερα το πρωί συναντήσεις με εκπροσώπους της Ευαγγελικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, με επικεφαλής τον Αιδέσιμο Παναγιώτη Κανταρτζή και με τον Αρχιεπίσκοπο των εν Αθήναις Ρωμαιοκαθολικών κ. Θεόδωρο.

Κύριο θέμα των συναντήσεων ήταν η ανταλλαγή σκέψεων και προβληματισμών για το σχέδιο νόμου περί γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και ιδιαίτερα για το συνακόλουθο νομικά ζήτημα της τεκνοθεσίας υπ' αυτών.

Στις συναντήσεις παρέστησαν ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούζης και ο Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης.

