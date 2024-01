Life

“Η Μάγισσα” - Νέα επεισόδια: Μια μάχη ζωής και θανάτου που φέρνει ανατροπές (εικόνες)

Καταιγιστικές εξελίξεις, δράση και καθηλωτικές ερμηνείες στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, "Η Μάγισσα".

Η αρχή του τέλους έρχεται και όλοι θα πληρώσουν…

Η «Μάγισσα», που με τη δυνατή ιστορία, την κινηματογραφική αισθητική, το αξιόλογο καστ και τους καταξιωμένους συντελεστές της έχει κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, έρχεται στις οθόνες μας στον ΑΝΤ1, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00, με συνταρακτικά επεισόδια.

Μια μονομαχία ζωής και θανάτου…

Μάρκος και Αντρέι διεκδικούν τη Θεοφανώ, διασταυρώνοντας τα ξίφη τους…

Η ώρα της αναμέτρησης έφτασε και θα έχει έναν νικητή…

Ποιον;

Η Θεοφανώ μέρα με τη μέρα βλέπει να χάνει από κοντά της και τους λιγοστούς συμμάχους που έχει, ενώ η ξαφνική αποχώρηση του Αντρέι απ’ τον πύργο, αλλά και η ταυτόχρονη απουσία του Μάρκου θα την αναστατώσουν.

Ο Μάρκος περιμένει τον Αντρέι για την αποφασισμένη συνάντησή τους, αλλά όταν εκείνος εμφανιστεί τα πράγματα θα πάρουν μια απρόσμενη τροπή.

Ο πύργος των Λασκαραίων θα βαφτεί και πάλι με αίμα...

