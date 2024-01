Καιρός

Καιρός: βοριάδες και τοπικές βροχές το Σάββατο, παγωνιά την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πότε αναμένονται βροχοπτώσεις και ασθενείς χιονοπτώσεις. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

-

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για το Σάββατο προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θράκη και από το απόγευμα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Ασθενείς χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, από το απόγευμα στα πελάγη τοπικά 7 και στο βορειοδυτικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βόρεια από -03 (μείον 3) έως 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -01 (μείον 1) έως 16 και στη νησιωτική χώρα από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου τη νύχτα. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι η ένταση των ανέμων θα είναι 6 με 7 μποφόρ και το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα και εκ νέου τη νύχτα. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά και στις Σποράδες 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από -01 (μείον 1) βαθμό έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Στην Μακεδονία αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ανατολικά και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 με 6 μποφόρ και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 7 και από το βράδυ στο Θερμαϊκό έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -03 (μείον 3) έως 12 με 14 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος. Πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στα βόρεια ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ και από αργά το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός, με εκ νέου αύξηση των νεφώσεων τη νύχτα. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το απόγευμα στα ανατολικά σε 5 με 7 και το βράδυ στην Εύβοια πιθανώς 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 01 βαθμό έως τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, το πρωί τοπικά στα ανατολικά και από το βράδυ στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Στα νότια θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα βόρεια θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί 4 μποφόρ, από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Κυριακή

Την Κυριακή στην ανατολική και νότια χώρα προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια με μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, της τάξης των 5 - 6 βαθμών Κελσίου, κυρίως στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά από -04 (μείον 4) έως 10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -02 (μείον 2) έως 15 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίβερπουλ - Κλοπ: Φεύγω γιατί...

Φωτιά στην Άνδρο - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα (εικόνες)

Κερατσίνι: Πήγε να συναντήσει ανήλικη αλλά... βρήκε τον πατέρα της