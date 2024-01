Παράξενα

Διαρρήκτες χτύπησαν με φτυάρι ιδιοκτήτη που βρήκαν μέσα στο... σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως εντοπίστηκαν οι δράστες που χτύπησαν ιδιοκτήτη σπιτιού που τους αντιλήφθηκε να έχουν "τρυπώσει" στο σπίτι του.

-

Χειροπέδες με την κατηγορία της ληστείας, σε δυο άτομα, που εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ορχομενού Βοιωτίας, πέρασαν αστυνομικοί του τοπικού τμήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvstar.gr, οι δύο δράστες, παραβίασαν κατοικία, την ώρα που ο ιδιοκτήτης της βρισκόταν στο εσωτερικό και αφού τον χτύπησαν με φτυάρι, πήραν την τηλεόραση και τράπηκαν σε φυγή.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ορχομενού, ενώ οι τα δυο άτομα θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη για το Μάτι - Ψινάκης: Οι δρόμοι ήταν κάτι στενά δρομάκια, γι' αυτό κάηκαν οι άνθρωποι

Ο Eugene Chaplin στον ANT1 για τον Charlie Chaplin, τις ταινίες του και την μουσική (βίντεο)

ΗΠΑ: H πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη με άζωτο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων