“ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΣ!”: Συνέδριο για την μείωση της βλάβης από εθιστικές συνήθειες

Πως να απολαμβάνουμε χωρίς να εθιζόμαστε; Το 1ο συνέδριο για τη μείωση της βλάβης από εθιστικές συνήθειες έρχεται στην Αθήνα από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ

Το 1ο συνέδριο με επίκεντρο τις υπεύθυνες συμπεριφορές και τη μείωση βλάβης από εθιστικές συνήθειες, ένα καίριο θέμα για την κοινωνία, διοργανώνουν ο Όμιλος ANTENNA σε συνεργασία με την Tsomokos Communications, στις 6 Φεβρουαρίου, στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, στο Παγκράτι.

Στο συνέδριο με τίτλο "ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΣ" θα συζητηθούν και θα αναλυθούν θεματικές που αφορούν στη διαφοροποίηση της χρήσης από την κατάχρηση, στα εναλλακτικά προϊόντα και τις πολιτικές για τη μείωση της βλάβης, στις επικίνδυνες συμπεριφορές των εφήβων, καθώς και βιωματικές ιστορίες.

Φιλοδοξία του συνεδρίου είναι η επικοινωνία, η διάδοση και η προβολή των καλών πρακτικών μείωσης της βλάβης και η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στην ήπια κατανάλωση και τις υπεύθυνες συμπεριφορές.

Τα θέματα του συνεδρίου θα αναλύσουν διακεκριμένοι ομιλητές, όπως οι: Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Υφυπουργός Υγείας, Καθηγητής Θωμάς Παπαρρηγόπουλος, Διευθυντής Μεταπτυχιακού προγράμματος Ιατρικής Σχολής “Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων -Εξαρτησιολογία” του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Θεοχάρης, Πρόεδρος, ΟΚΑΝΑ, Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος, Παπαστράτος, Χρήστος Λιάπης, Πρόεδρος, ΚΕΘΕΑ, Μανώλης Παπασάββας, Διοικητής, Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία-Αγλαΐα Κυριακού, Γιώργος Χρούσος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, ΕΚΠΑ, Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος “Χαμόγελο του παιδιού” και ο Θοδωρής Αθερίδης, Ηθοποιός.

Τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις θα συντονίσουν οι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές του ΑΝΤ1, Μαρία Σαράφογλου, Ρίτσα Μπιζόγλη Φαίη Μαυραγάνη, Φωτεινή Γεωργίου και Κατερίνα Χαραλαμπάκου.

Στο συνέδριο θα μιλήσουν επίσης εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και μεγάλων εταιρειών, επιστήμονες, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, καθηγητές.

Την εκδήλωση στηρίζουν οι εταιρείες: Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Παπαστράτος, Betsson

Κρατήστε την ημερομηνία:

6 Φεβρουαρίου 2024

Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Για περισσότερες πληροφορίες, δωρεάν εγγραφές και το πρόγραμμα του συνεδρίου δείτε εδώ.





