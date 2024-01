Σικάγο: Νεκροί μαθητές από πυροβολισμούς σε σχολείο (εικόνες)

Δεκάδες πυροβολισμούς έριξαν κουκουλοφόροι που έφθασαν με αυτοκίνητα έξω από το σχολείο, την ώρα που αποχωρούσαν οι μαθητές.

Δύο μαθητές λυκείου, 16 και 17 ετών, τραυματίστηκαν θανάσιμα χθες Παρασκευή από πυρά ενόπλων στο Σικάγο των ΗΠΑ. Την ώρα που έφευγαν μαζί με άλλους τέσσερις συμμαθητές τους από το σχολείο, δύο αυτοκίνητα σταμάτησαν κοντά τους και βγήκαν κουκουλοφόροι οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Chicago Tribune.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι ένοπλοι πυροβόλησαν περίπου 20 φορές, ενώ αστυνομικός που βρέθηκε αργότερα στο σημείο έκανε λόγο για «ενέδρα θανάτου».

Οι δύο μαθητές διακομίστηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Northwestern Memorial όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψαν στα τραύματά τους, δήλωσε ο αστυνομικός υποδιευθυντής Τζον Χάιν.

Η αστυνομική διεύθυνση του Σικάγου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και την εξακρίβωση του κινήτρου της επίθεσης.

The two teenagers the got killed today are members of a crew over by Bell and Maypole



here’s a video of their crew and both appeared in this video #Chicago #ChicagoScanner pic.twitter.com/PuNbZPcToL