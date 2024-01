Κοινωνία

Έγκλημα στο Μεσολόγγι - Δημογλίδου: Ο δράστης πυροβόλησε τον Μπάμπη με το δικό του όπλο (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. για το κίνητρο της δολοφονίας και τα ευρήματα στην έρευνα. Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Τσούκαλης.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησαν το πρωί του Σαββάτου ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης και η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφορικά με τις έρευνες για την δολοφονία του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου, ο οποίος θα κηδευθεί το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Μεσολόγγι.

«Φαίνεται ότι το κίνητρο ήταν οικονομικό αλλά δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το πώς ο 50χρονος κατάφερε να παγιδεύσει το θύμα την μοιραία νύχτα και ακόμη δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνομιλία είχαν οι δύο άνδρες, διότι είχαν τηλεφωνική συνομιλία, πριν συναντηθούν», είπε η κ. Δημογλίδου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθάρισε πως για τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, «το κίνητρο είναι οικονομικό δεδομένης και της οικονομικής διαφοράς που είχαν θύμα και κατηγορούμενος».

Η Κωνσταντία Δημογλίδου αποσαφήνισε ακόμη ότι «μέχρι στιγμής δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου ανθρώπου, χωρίς αυτό να μπορεί να αποκλειστεί».

«Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι έχει πυροβοληθεί με το όπλο του, όμως αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί, καθώς δεν γίνεται βαλλιστική εξέταση στις καραμπίνες, αλλά και διότι ακόμη δεν έχει βρεθεί το όπλο του 31χρονου», είπε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Συμπλήρωσε ότι «εικάζεται πως βρίσκεται μέσα στο νερό η καραμπίνα του 31χρονου γι’ αυτό δεν βρίσκεται ακόμη. Αναζητείται και το κινητό τηλέφωνο του 31χρονου, που επίσης θα μπορούσε να δώσει πολλά στοιχεία».

Διευκρίνισε ακόμη πως «Τετράδιο με σημειώσεις του Μπάμπη έχει δοθεί από την οικογένεια του στην Αστυνομία, αλλά στην παρούσα φάση δεν μπορεί να μας βοηθήσει σε κάτι, πέρα από το κίνητρο».

Στην εκπομπή μίλησε και ο Γιώργος Τσούκαλης, επιβεβαιώνοντας τις αναφορές της κ. Δημογλίδου και επικαλούμενος μαρτυρίες φίλων του θύματος που είχαν εκφράσει ανησυχία για τις επαφές του με τον κατηγορούμενο κρεοπώλη.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Στούντιο με Θέα»:

