Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 27 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια πρόσωπα τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν.

-

Σήμερα, 26 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας τιμάται η μνήμη των:

Η επάνοδος του ιερού Χρυσοστόμου ήτοι Ανακομιδή του σεβασμίου λειψάνου αυτού .

Κλήμεντος οσίου του Αθηναίου.

Νεομάρτυρος Δημητρίου οινοπώλου, του εν Κων/πόλη.

Μαρκιανής της βασιλίσσης.

Κλαυδίνου, Κλήμεντος του Στυλίτου και Πέτρου του Αιγυπτίου.

Σήμερα 27 Ιανουαρίου γιορτάζουν οι:

Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα Ανατολή ήλιου: 07:33 - Δύση ήλιου: 17:41 Σελήνη 16.3 ημερών Ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος εκοιμήθη από εξάντληση στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 κατά τη διάρκεια της τρίτης του εξορίας από την αυτοκράτειρα Ευδοξία και τάφηκε στα Κόμανα του Πόντου. Το σεπτό λείψανό του παρέμενε επί τριάντα έτη, θαμμένο στον τόπο της εξορίας και του μαρτυρίου του. Όταν όμως το 434 πατριάρχης εξελέγη ο μαθητής του άγιος Πρόκλος, παρεκάλεσε τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο να ενεργήσει τα δέοντα, ώστε το λείψανο του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Και πράγματι, τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 27 Ιανουαρίου του 438 η λάρνακα με το λείψανο του αγίου μεταφέρθηκε με λαμπρή και συγκινητική πομπή στην βασιλεύουσα και τοποθετήθηκε στο Άγιο Βήμα του ναού των Αγίων Αποστόλων, ενώ ο λαός έμπλεος χαράς φώναζε: “ Απόλαβε του θρόνου σου Άγιε”. Ο Νεομάρτυρας Δημήτριος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Όταν έγινε είκοσι πέντε ετών εργαζόταν στο Γαλατά, στο οινοπωλείο του Χατζή Παναγιώτη ο οποίος ήταν χριστιανός. Εκεί σύχναζαν και κάποιοι μουσουλμάνοι από τον Πόντο, οι οποίοι προσπαθούσαν ανεπιτυχώς να παρασύρουν το Δημήτριο στη θρησκεία τους. Κάποια μέρα, μετά από πολύωρη οινοποσία, οι τουρκοπόντιοι διώχθηκαν από τον οινοπώλη με τη ρωμαλέα συνδρομή του Δημητρίου. Κατά τη διάρκεια όμως της συμπλοκής τραυματίσθηκε ένας από αυτούς και κατήγγειλε το γεγονός στον κριτή. Ο Δημήτριος δεν μπόρεσε να αποδείξει την αθωότητά του και του ετέθη το δίλημμα: ή γίνεσαι Μουσουλμάνος ή πεθαίνεις. Ο άγιος απέρριψε κάθε πρόταση να αλλαξοπιστήσει κι έτσι στις 27 Ιανουαρίου 1784 αποκεφαλίσθηκε μπροστά στο οινοπωλείο που εργαζόταν. Πηγή: ecclesia.gr Ειδήσεις σήμερα: Έγκλημα στο Μεσολόγγι - Δημογλίδου: Ο δράστης πυροβόλησε τον Μπάμπη με το δικό του όπλο (βίντεο) Ομόφυλα ζευγάρια - Βορίδης: Οι “οριζόντιες διαιρέσεις” και η σχέση με τον Μητσοτάκη F-35: Οι ΗΠΑ άναψαν “πράσινο φως” για πώληση στην Ελλάδα