Πετράλωνα - Βόμβα σε τράπεζα: Ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη

Ποια ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε σε υποκατάστημα τράπεζας.

Η ομάδα "Σύμπραξη Εκδίκησης" ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη σε τράπεζα στα Πετράλωνα.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης στο υποκατάστημα τράπεζας στα Πετράλωνα.

Από την έκρηξη σχηματίστηκε ένας "μικρός κρατήρας" στην πλαινή είσοδο του καταστήματος, και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην τζαμαρία και στο ρολό ασφαλείας αλλά και σε παρακείμενο όχημα που ήταν σταθμευμένο.

Ευτυχώς τη συγκεκριμένη στιγμή δεν υπήρχε κάποιος περαστικός από το σημείο και έτσι αποφευχθηκαν τα χειρότερα.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει έρευνες η Κρατική Ασφάλεια.

Μεταξύ άλλων, σε κείμενο που αναρτήθηκε σε ιστότοπο του αντιεξουσιστικού χώρου, αναφέρεται:

"Σε μια εποχή που η "φιλελεύθερη" οικονομία επιβάλλεται από το καπιταλιστικό σύστημα με τη θεμελίωση της εκάστοτε δεξιάς αντζέντας, τόσο στην Ελλάδα όσο και γενικότερα στις περισσότερες χώρες του πλανήτη, κορωνίδα αποτελούν οι τράπεζες".

"Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά όλοι γνωρίζουμε τον άθλιο ρόλο των τραπεζών. Οπότε θα επανέλθουμε στο θέμα μετά το επόμενό μας χτύπημα".

"Ο κομβικός λόγος που επιλέξαμε να επιτεθούμε στη συγκεκριμένη τράπεζα στην οδό 3ων Ιεραρχών 115 στα Πετράλωνα, είναι το εφετείο στις 2/2/2024 του συντρόφου - αναρχικού Τζιώτζη Φώτη, στα πλαίσια της έμπρακτης αλληλεγγύης. Αυτήν η τράπεζα ήταν ο πρώτος οικονομικός στόχος της δράσης του, για να συνεχίσει το συνειδητό δρόμο της παρανομίας που επέλεξε, "σπάζοντας" την άδειά του από τις φυλακές της Λάρισας, μη γυρίζοντας πίσω στην αιχμαλωσία, επιλέγοντας με αξιοπρέπεια να συνεχίσει να βαδίζει στα μονοπάτια της ελευθερίας και του ένοπλου αγώνα".

"Τίποτα δε θα μείνει αναπάντητο, δικαστές, εισαγγελείς, μπάτσοι που πηγαινοφέρνουν με χαρά τους κρατούμενους στα δικαστήρια, να θυμάστε ότι κανείς δεν είναι μόνος του. Όλα συνεχίζονται..."