Αθλητικά

Μπακς: Ανακοίνωσαν τον Ντοκ Ρίβερς... μετά την νέα ήττα

Το doulbe-double του Αντετοκούνμπο, δεν ήταν αρκετό για τα “ελάφια”, τα οποία γνώρισαν την ήττα από τους Κάβαλιερς.

Στο Μιλγουόκι, οι Μπακς ηττήθηκαν από το Κλίβελαντ με 112-100, ενώ επιβεβαίωσαν την πρόσληψη του έμπειρου προπονητή Ντοκ Ρίβερς, στην θέση του Άντριαν Γκρίφιν.

Κορυφαίος για ακόμη μία φορά για τα ελάφια, ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος σε σχεδόν 36 λεπτά συμμετοχής, τελείωσε τον αγώνα με double-double, καθώς σημείωσε 22 πόντους, πήρε 10 ριμπάουντ κι έδωσε εννέα ασίστ.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς, είναι η εντός έδρας αναμέτρηση με τους Πέλικανς, τα ξημερώματα της Κυριακής (στις 3 ώρα Ελλάδας).

Εντωμεταξύ, εντυπωσιακός ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος έβαλε 73 (!) πόντους και οδήγησε τους Ντάλας Μάβερικς σε εκτός έδρας νίκη επί των Ατλάντα Χοκς με 148-143. Ο Σλοβένος άσος, έγινε έτσι ο τέταρτος παίκτης με την μεγαλύτερη... παραγωγικότητα σ΄ένα ματς, στην Ιστορία του ΝΒΑ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μιλγουόκι Κλίβελαντ 100-112

100-112 Σαν Αντόνιο-Πόρτλαντ 116-100

Τορόντο-ΛΑ Κλίπερς 107-127

Μέμφις-Ορλάντο 107-106

Νέα Ορλεάνη-Οκλαχόμα 83-107

Ιντιάνα-Φοίνιξ 133-131

Σάρλοτ-Χιούστον 104-138

Ατλάντα-Ντάλας 143-148