Κούγιας - Εισαγγελείς: Νέα κόντρα για την Πισπιρίγκου

Συνέχεια στην αντιπαράθεση του με την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας δίνει ο ποινικολόγος, με αφορμή την αγόρευση της Εισαγγελέως στην δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Νέο επεισόδιο στην κόντρα του Αλέξη Κούγια με την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, φέρνει η απάντηση του ποινικολόγου, στην ανακοίνωση της ΕΕΕ, σχετικά με σχόλια του για την Εισαγγελέα στην δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο, ο Αλέξης Κούγιας αναφέρει τα εξής:

«Οι ενώσεις των χιλιάδων δυστυχισμένων ανθρώπων, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν παράνομες ποινικές διώξεις, χωρίς να έχουν διαπράξει καμία παράνομη πράξη, και μετά από χρόνια δικαστικής ταλαιπωρίας αθωώθηκαν, αφού προηγουμένως καταστράφηκαν κοινωνικά και οικονομικά, και οι ενώσεις των χιλιάδων δυστυχισμένων ανθρώπων που χωρίς καμία νομική αιτιολογία οδηγήθηκαν προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές και ακολούθως αθωώθηκαν, με εξουσιοδότησαν μετά από πενήντα χρόνια παροχής βοήθειας στους Έλληνες Δικαστές για την έκδοση δίκαιων αποφάσεων, να διαμαρτυρηθώ για τη χθεσινή σας ατυχή ανακοίνωση.

Σας προτρέπω πρώτα να διαβάσετε τις δικογραφίες εις βάρος της κυρίας Σ.Π. και να διαπιστώσετε τις ακυρότητες στην προανάκριση και στην τακτική ανάκριση, μέσω των οποίων οι Εισαγγελείς άσκησαν την κύρια και τη συμπληρωματική ποινική δίωξη, πρώτα να διαβάσετε τη δικογραφία της υποθέσεως Λιγνάδη και να διαπιστώσετε πώς χωρίς νόμιμη προανάκριση ασκήθηκε εις βάρος του ποινική δίωξη και παρανόμως συνελήφθη, και πρώτα να διαβάσετε τη δικογραφία της υπόθεσης «Ε.Λ.Α.», όπου με μια «κατινίστικη» προανάκριση με επικεφαλής τον μετέπειτα κατηγορηθέντα, μέχρι να αθωωθεί, Εισαγγελέα της λίστας Λαγκάρντ Ιωάννη Διώτη ο δυστυχισμένος τότε Κοινοτάρχης Κιμώλου Αγγελέτος Κανάς, του οποίου ήμουν δικηγόρος, κατηγορήθηκε, διασύρθηκε, κρατήθηκε προσωρινά και φυλακίστηκε, μέχρι να αθωωθεί μετά από χρόνια, και μετά να εκδίδετε αυτές τις ανακοινώσεις που με αφορούν προσωπικά.

Οι αντιδράσεις μου δεν αφορούν το συμφέρον των εντολέων μου, αλλά αφορούν τις συνθήκες της δίκαιης δίκης και την αρχή της ηθικής εκτιμήσεως των αποδείξεων, τις οποίες αγνόησε η Εισαγγελέας της έδρας στην πρώτη δίκη της Σ.Π.

Επί 50 χρόνια όλοι οι συνάδελφοί Σας σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας με γνωρίζουν καθημερινά στα Δικαστήρια και γνωρίζουν ότι όταν διαμαρτύρομαι, αυτό δεν γίνεται αβάσιμα, ούτε ουσιαστικά, ούτε νομικά, και σχεδόν πάντοτε δικαιώνομαι.

Ο ρόλος του έντιμου και πραγματικού υπερασπιστή Δικηγόρου είναι μόνο αυτός.

Λυπάμαι που δεν έχω μάθει να κάνω δημόσιες σχέσεις είτε με Εισαγγελείς είτε με Δικαστές και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η ορθή απονομή της Δικαιοσύνης, όποιος και αν είναι ο κατηγορούμενος.

Κανείς δεν αμφισβητεί τον κυριαρχικό ρόλο των Εισαγγελέων στην προστασία της κοινωνικής ειρήνης και των εντίμων συνανθρώπων μας, αλλά όλοι οι Εισαγγελείς δεν είναι ίδιοι, όπως δεν είναι ίδιοι όλοι οι Δικηγόροι και οι Δικαστές».

