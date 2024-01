Οικονομία

Αγρότες: Τα μπλόκα “πληθαίνουν” σε Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη

Που πραγματοποιούνται οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Ποιες αναμένεται να είναι οι επόμενες κινήσεις τους.

Αυξάνονται και δυναμώνουν τα μπλόκα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα.

Οι αγρότες του Λαγκαδά έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους σε παράδρομο της Εγνατίας Οδού, χωρίς να έχουν πρόθεση μέχρι αυτή την ώρα να αποκλείσουν συμβολικά το δρόμο.

Στη Θεσσαλονίκη σε κινητοποιήσεις προχώρησαν ακόμα οι αγρότες της Επανωμής και των Κουφαλίων.

Όπως λένε η κορύφωση των κινητοποιήσεων αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στα εγκαίνια της έκθεσης Agrotica, όπου αναμένονται αγρότες από όλη την Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία.

Αγρότες έχουν παραταχθεί με τα τρακτέρ τους και στις Σέρρες, ενώ στην Θεσσαλία, το μπλόκο της Καρδίτσας μέρα με τη μέρα δυναμώνει. Οι αγρότες εκεί αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να προγραμματίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ και σήμερα Σάββατο (27/01) ίσως αποκλείσουν συμβολικά τον αυτοκινητόδρομο κεντρικής Ελλάδος.

Στα Τρίκαλα, οι αγρότες από το μπλόκο του Ζάρκου έκλεισαν συμβολικά και πεζή το δρόμο που ενώνει τα Τρίκαλα με τη Λάρισα, ενώ αύριο Κυριακή θα ενεργοποιηθεί το μπλόκο της Νίκαιας με τους αγρότες να έχουν προγραμματίσει είσοδο με τα τρακτέρ τους στην πόλη της Λάρισας.

Οι αγρότες αντιδρούν στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στις αυξημένες τιμές ενέργειας αλλά και στις αυξήσεις των τιμών στα γεωργικά εφόδια. Ζητούν να μην ισχύσουν οι περιορισμοί στις καλλιέργειες, όπως προβλέπονται στη νέα ΚΑΠ αλλά και αναπτέρωση των εισοδημάτων τους έως ότου αυτά αναπληρωθούν από την παραγωγή και τα ζώα.

