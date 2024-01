Αθλητικά

Super League: Ντέρμπι κορυφής στην Τούμπα

Η μάχη μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού τραβάει τα βλέμματα στην 20η αγωνιστική της Super League. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων.

Το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που συγκατοικούν στην κορυφή της κατάταξης, δεσπόζει στο πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. ΑΕΚ και Ολυμπιακός, που ακολουθούν, ευελπιστούν να μειώσουν τη διαφορά, έχοντας εντός έδρας υποχρεώσεις.

Οντας η πιο φορμαρισμένη ομάδα του τελευταίου τριμήνου, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, με τις δυο ομάδες να έχουν από 44 βαθμούς. Οι «ασπρόμαυροι» θα παραταχθούν πιο ξεκούραστοι, αφού δεν είχαν υποχρεώσεις μεσοβδόμαδα, σε αντίθεση με τους «πράσινους». Μάλιστα, η ομάδα του Φατίχ Τερίμ θα χρειαστεί να ανακάμψει έπειτα από την ήττα που γνώρισε από τον Ατρόμητο (1-2) στη Λεωφόρο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, αποτέλεσμα που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή στους «4» όπου περιμένει… ο ΠΑΟΚ.

ΑΕΚ και Ολυμπιακός δεν είχαν τέτοιου είδους υποχρεώσεις, έχοντας αποκλειστεί νωρίτερα. Η «Ενωση» έδειξε να συνέρχεται καθώς φιλοδώρησε με πέντε γκολ τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, θυμίζοντας κάτι από την περυσινή ομάδα. Επόμενος αντίπαλός της, στη Νέα Φιλαδέλφεια ο ΟΦΗ που, ναι μεν κέρδισε 1-0 τον Παναιτωλικό για τη Super League – πρώτη νίκη μετά από τρεις μήνες – έχασε δε από τον ίδιο αντίπαλο μεσοβδόμαδα για το Κύπελλο (1-2) στο Ηράκλειο. Από την πλευρά τους οι «ερυθρόλευκοι», που παραμένουν άκρως ενεργοί στο μεταγραφικό παζάρι, ανέκτησαν ψυχολογία χάρη στο νικηφόρο πέρασμά τους από το Χαριλάου και περιμένουν στον Πειραιά τον εκ των ουραγών ΠΑΣ Γιάννινα που έχει τη χειρότερη επίθεση της κατηγορίας και παραμένει δίχως εκτός έδρας νίκη.

Η αναμέτρηση στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Ατρόμητο έχει… άρωμα Play Off. Οι Αρκάδες είναι πιο ξεκούραστοι αλλά οι Περιστεριώτες δείχνουν σημάδια εξαιρετικής ωριμότητας με τον Σάσα Ιλιτς στον πάγκο τους. Εχουν, όμως, να σκέφτονται και τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, με τη συμμετοχή στον ημιτελικό να αποτελεί δέλεαρ. Εκεί βρίσκεται ήδη – θεωρητικά – ο Άρης που επικράτησε εύκολα με 3-0 της Νίκης Βόλου. Η ομάδα του Άκη Μάντζιου πηγαίνει στην Καισαριανή για το ματς με την εκ των ουραγών Κηφισιά που μάζεψε μόλις ένα βαθμό στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια της.

Στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τη Λαμία σε ένα… περίεργο παιχνίδι. Τα «καναρίνια» αρχικά έχασαν από τον ΟΦΗ στο «Γεντί Κουλέ», για να τον κερδίσουν στη συνέχεια και να γλυκοκοιτάζουν τους «4» του Κυπέλλου. Η επικίνδυνη ζώνη, όμως, καραδοκεί. Η Λαμία, από την άλλη, ξέσπασε κόντρα στην Κηφισιά, είναι άνετη και «βλέπει» εξάδα. Στις Σέρρες, τέλος, ο Πανσερραϊκός κοντράρεται με τον Βόλο, με τα «λιοντάρια» να έρχονται από δυο νίκες… χρυσάφι και τους Θεσσαλούς να συμπληρώνουν πέντε σερί ήττες, κατρακυλώντας επικίνδυνα στην κατάταξη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024

17:30 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Λαμία

19:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Βόλος ΝΠΣ

20:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Κηφισιά – Άρης

Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024

16:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – ΟΦΗ

17:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

19:30 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

