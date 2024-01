Πολιτισμός

ΙΝΟ: "Καρυάτιδες που κλαίνε" στο Μοναστηράκι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες μέρες χρειάστηκε να φτιαχτεί το έργο του Έλληνα καλλιτέχνη ΙΝΟ.

-

Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηνών, ο Έλληνας καλλιτέχνης ΙΝΟ δημιούργησε μια τοιχογραφία μεγάλης κλίμακας στο Μοναστηράκι, σε κτίριο επί της οδού Ερμού 121.Το έργο απεικονίζει τρεις ασπρόμαυρες Καρυάτιδες.

Ο καλλιτέχνης εργάστηκε με σχοινιά από τη σκεπή του κτιρίου, μια τεχνική που, όπως αναφέρεται, αυξάνει τη δυσκολία υλοποίησης αλλά του προσφέρει ελευθερία να δημιουργεί μοναχός τη νύχτα, αθόρυβα χωρίς ανυψωτικούς γερανούς. Επίσης, αποφεύγει τη σκαλωσιά η οποία κρύβει σημεία του έργου κατά την εκτέλεση.

Χρειάστηκαν περίπου 25 εργάσιμες ημέρες για την ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες έλαβαν χώρα σε διαφορετικές περιόδους, το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα δημόσιων τοιχογραφιών του Δήμου Αθηναίων και η επιμέλεια έγινε από την Κατερίνα Κοσκινά.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγωνία για πρόωρο νεογνό: Επείγουσα αεροδιακομιδή από νησί σε νησί (εικόνες)

F-35: Το “εξοπλιστικό πακέτο” της δωρεάν βοήθειας από τις ΗΠΑ

Καιρός: Επιδείνωση από την Κυριακή με παγωνιά και χιόνια