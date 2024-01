Κόσμος

Βρετανία: Ανησυχία για την Κέιτ, ανακούφιση για τον Κάρολο

Για δεύτερη μέρα παραμένει στο νοσοκομείο ο Βασιλιάς Κάρολος μετά από την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη. Στο ίδιο θεραπευτήριο νοσηλευέται η Κέιτ Μίντλετον.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον σήμερα συμπληρώνει 11 μέρες στο νοσοκομείο. Στις αρχές τις περασμένης εβδομάδας υποβλήθηκε σε εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα και τώρα αναρρώνει. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, όπως μετέδωσε ο Ισαάκ Καριπίδης στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, οπότε θα συμπληρώσει 14 μέρες εντός του νοσοκομείου, θα πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι της.

Η εγχείρηση που έκανε ήταν μια σοβαρή επέμβαση. Το παλάτι όμως τηρεί σιγή ιχθύος για το λόγο της εγχείρησης και έτσι οι φήμες για το τι πραγματικά συμβαίνει με την υγεία της μελλοντικής βασίλισσας δίνουν και παίρνουν.

Κατά τα λοιπά, ο βασιλιάς αναρρώνει και αυτός μετά την επέμβαση που έκανε στον προστάτη.

Αυτό πάντως που έκανε εντύπωση στην κοινή γνώμη εδώ στην Βρετανία ήταν το γεγονός ότι στο δελτίο τύπου που εξέδωσε το παλάτι, δόθηκαν λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του βασιλιά, κάτι που είναι εντελώς ασυνήθιστο για την παράδοση του παλατιού.

Έτσι λοιπόν αναφέρεται ως λόγος της επέμβασης η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη. Όπως υπογραμμιζόταν στην ανακοίνωση στόχος ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι άνδρες ορισμένης ηλικίας ώστε να εξετάζονται πιο συχνά. Και μάλλον ο σκοπός επετεύχθη καθώς από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν αυξηθεί πάνω από 240% οι διαδικτυακές αναζητήσεις για παθήσεις που σχετίζονται με τον προστάτη.

