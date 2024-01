Αθλητικά

Παναιτωλικός - Λαμία: Διπλό μέσα στο Αγρίνιο (εικόνες)

Η Λαμία επικράτησε, ανέβηκε στην 6η θέση και βλέπει τα playoffs.

Η Λαμία δεν άφησε τον Παναιτωλικό ούτε να χαρεί ούτε να δώσει συνέχεια στη νίκη επί του ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδας μεσοβδόμαδα.

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου νίκησε με 2-1 τα «Καναρίνια» στο Αγρίνιο στην εναρκτήρια αναμέτρηση της 20ής αγωνιστικής και την ώρα που κάνει όνειρα πλέι οφ, καθώς προσπέρασε τον Αστέρα Τρίπολης και είναι έκτη (με παιχνίδι περισσότερο), άφησε το συγκρότημα του Γιάννη Πετράκη στην αμφιβολία και τον κίνδυνο του υποβιβασμού.

Στην πρώτη της επίσκεψη στα καρέ του Παναιτωλικού η Λαμία προηγήθηκε στο 11΄ με την κεφαλιά του Μάλτσι μετά το φάουλ του Καρλίτος, ενώ στο 14΄ λίγο έλλειψε να γίνει το 0-2 με τον Τσιλούλη του οποίου η καρφωτή κεφαλιά έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Το ματς «άνοιξε» πολύ μετά το γκολ της Λαμίας και στο 15΄ ο Καρέλης επιχείρησε μ΄ ένα εντυπωσιακό βολ πλανέ να σκοράρει χωρίς να τα καταφέρει. Στο 17΄ ο Καρλίτος αστόχησε από πλεονεκτική θέση, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Μπρούνο Ντουάρτε έχασε μεγάλη ευκαιρία για να φέρει το ματς στα ίσια, όταν βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος στη μικρή περιοχή, αλλά δεν έπιασε την κεφαλιά όπως θα ήθελε.

Από εκτέλεση φάουλ του Καρλίτος στο 23΄ η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Καρέλη και στη συνέχεια στο δοκάρι στρώθηκε στον Μάλτσι που απέτυχε να σκοράρει σε άδεια εστία! Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» στην εκπνοή του πρώτου μέρους με τεράστια διπλή ευκαιρία και το οριζόντιο δοκάρι να σταματά αρχικά την κεφαλιά του Χουάνπι κι εν συνεχεία το πλασέ του Καρέλη.

Με το... καλησπέρα στο β΄ μέρος η ομάδα του Γιάννη Πετράκη έφερε το ματς στα ίσια. Σκόρερ ο Μαυρίας με γυριστό σουτ, μετά από σύγχυση στα καρέ της Λαμίας.

Μάλιστα, στο 78΄ οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία για την πλήρη ανατροπή αλλά η τύχη τους γύρισε την πλάτη για τρίτη φορά στο παιχνίδι, καθώς η δυνατή κεφαλιά του Ζοάο Πέδρο κατέληξε στο οριζόντιο του Κοσέλεφ, ενώ ο Μαυρίας σημάδεψε άουτ στην επαναφορά.

Τέσσερα λεπτά αργότερα η Λαμία τιμώρησε την αστοχία των παικτών του Παναιτωλικού, όταν ο Νούνιες συνέκλινε, έφτασε στο μέσο της μεγάλης περιοχής και σούταρε, με τον Καπίνο να βρίσκει την μπάλα αλλά όχι τόσο ώστε να εκτρέψει την πορεία της προς τα δίχτυα.

Διαιτητής: Παναγιώτης-Ραφαήλ Τσιάρας

Κίτρινες: Μπρούνο Ντουάρτε, Στάγιτς - Αμαράλ, Τζανετόπουλος, Τζανδάρης, Παπαδόπουλος, Σίντκλεϊ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Καπίνο, Μαυρίας (90΄+1 Μπακάκης), Μπρούνο Ντουάρτε, Στάγιτς, Σίλβα, Λιάβας, Πέρες (90΄+1 Μπουζούκης), Χατζηθεοδωρίδης (76΄ Ζοάο Πέδρο), Χουάνπι (65΄ Φρεντερίκο Ντουάρτε), Καρέλης, Σενγκέλια (65΄ Ντίας)

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Αμαράλ, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Νούνιες, Τζανδάρης, Τσιλούλης (73΄ Τόσιτς), Μάλτσι (90΄+1 Κορνέζος), Καρλίτος (80΄ Τσούκαλος), Μαρτίνεθ (73΄ Σίντκλεϊ)

