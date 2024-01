Αθλητικά

Καρδίτσα - ΑΕΚ: Με "καυτό" δίδυμο οι κιτρινόμαυροι (εικόνες)

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από την Καρδίτσα στο ντεμπούτο του Ηλία Ζούρου στον πάγκο της Ένωσης.

Με νίκη συνδύασε η ΑΕΚ το ντεμπούτο του Ηλία Ζούρου στην τεχνική ηγεσία. Μετά τις τρεις διαδοχικές ήττες, από Ολυμπιακό, Απόλλωνα και Άρη, οι «κιτρινόμαυροι» πέρασαν νικηφόρα από το κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», επικρτώντας με 95-86 της Καρδίτσας, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Basket League.

Από 20 πόντους και 8 ριμπάουντ οι Τζάστιν Τίλμαν και Γιάννης Κουζέλογλου για την Ένωση, 14 πρόσθεσε ο Μπράντον Νάιτ, ενώ 13 πέτυχε ο Τζόρνταν ΜακΡέι για την Ένωση. H Ένωση που μάζεψε 45 ριμπάουντ έναντι 28 των γηπεδούχων βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-9.

Στον αντίποδα, η Καρδίτσα είδε την ΑΕΚ να βάζει τέλος στο νικηφόρο σερί της 4-0, που ήταν το μοναδικό σερί της στο πρώτο τη τάξει ελληνικό πρωτάθλημα αυτά τα δύο χρόνια που συμμετέχει. Οι Θεσσαλοί υποχώρησαν στο 5-11. Ο Νίκος Δίπλαρος πέτυχε 15 πόντους, ο Ρομέλο Ουάιτ 14, ο Τέβιν Μακ 13 και ο Ρέι ΜακΚάλουμ 11 για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου.

Τα δεκάλεπτα: 15-26, 47-52, 62-75, 86-95

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και με τον Τίλμαν να κυριαρχεί στη ρακέτα και στα δύο μισά του παρκέ προηγήθηκε με 15-26. Στη 2η περίοδο η Καρδίτσα ανέβασε την απόδοσή της. Στη 2η περίοδο, Η ΑΕΚ, χάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα των Νετζήπογλου και Χόλινς, προσπέρασε με +17 (19-36), αλλά η Καρδίτσα με σερί 11-0, αποτέλεσμα της πιεστικής άμυνας, μείωσε στους 5 πόντους (47-52).

Στις αρχές της 3ης περιόδου, οι Θεσσαλοί απείλησαν, αφού πλησίασαν στο -3 (51-54). Οι ΜακΡέι και Κουζέλογλου όμως είχαν απαντήσεις για το +9 (51-60) της ΑΕΚ στο 23'. Ο ΜακΚάλουμ το πήρε προσωπικά και έφερε την Καρδίτσα στο -4 (60-64) στο 26'. Για να «υπογράψουν» επιμέρους σκορ της ΑΕΚ, οι Μπράντον Νάιτ και Κουζέλογλου για το 75-62 στο 30ο λεπτό.

Η Καρδίτσα έφτασε μέχρι το -8 (77-69) στις αρχές της 4ης περιόδου κυρίως χάρη στην ευστοχία των παικτών της από τη γραμμή των βολών. Ο Δίπλαρος, με γκολ φάουλ και ένα τρίποντο, κατέβασε τη διαφορά στο 87-80 στο 35'. Όμως, στο τελευταίο πεντάλεπτο, η ΑΕΚ έδειξε σοβαρότητα και με υπεροχή στα ριμπάουντ, αλλά και πιεστική άμυνα, καθώς και πολυφωνία στην επίθεση έφτασε άνετα στο θετικό αποτέλεσμα (86-95).

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Τζιοπάνος, Τσιμπούρης

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουάιτ 14, Αβδάλας 4, Καμπερίδης 2, ΜακΚάλουμ 11 (1), Μακ 13 (1), Μπουκάναν 12 (2), Δίπλαρος 15 (2), Χριστίδης 2, Σίμπερτ 4, Γιάνκοβιτς 9 (1), Τζόουνς



ΑΕΚ (Ηλίας Ζούρος): Τίλμαν 20, Ραντλ 5, Αγραβάνης 6 (1), Νάιτ 14 (2), ΜακΡέι 13 (1), Καράμπελας, Χόλινς 4 (1), Νετζήπογλου 7 (1), Κουζέλογλου 20 (2), Μόργκαν 6

