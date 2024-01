Οικονομία

Τέλλογλου: Τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις για την κακοκαιρία “Daniel” (βίντεο)

Ο Τάσος Τέλλογλου αποκαλύπτει το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων για τις αποζημιώσεις των αγροτών της Θεσσαλίας μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ.

Του Τάσου Τέλλογλου

Νέες πληροφορίες για τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβάλει στους αγρότες ο ΕΛΓΑ μετά την κακοκαιρία "Daniel" έρχονται στο "φως".

Όπως αποκάλυψε ο ΑΝΤ1, το ποσό των 180 εκατομμυρίων ευρώ από ασφάλιστρα δεν αρκεί για να καλυφθούν οι ζημιές από την κακοκαιρία “Daniel”.

Η κυβέρνηση σύμφωνα με πληροφορίες μας έγραψε στην Ευρωπαϊκή επιτροπή για να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά κεφάλαια για να ενισχύσεις τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Η απάντηση της επιτροπής ήταν ότι: “Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την χρηματοδότηση υποχρεωτικών ασφαλίσεων “

Τέτοιες ασφαλίσεις είναι οι ασφαλίσεις του ΕΛΓΑ. Στη συνέχεια η κυβέρνηση ρώτησε στις Βρυξέλλες αν οι ασφαλίσεις θα μπορούσαν να γίνουν προαιρετικές με την μορφή της πρόσθετης κάλυψης.

Φανταστείτε ότι ασφαλίζετε το αυτοκίνητο σας για αστική ευθύνη έναντι τρίτου και αγοράζετε και ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων. Η επιτροπή απάντησε ότι ως προαιρετική θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει πρόσθετη ασφάλιση των αγροτών αλλά το ποσό θα έπρεπε εκτός από τον ΕΛΓΑ να δοθεί και σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Θέλουν όμως οι ιδιωτικές εταιρίες να καλύψουν καταστροφές καλλιεργειών από φυσικά φαινόμενα; Σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν φαίνονται και τόσο πρόθυμες.

Το γιατί είναι πολύ απλό. Για τις ζημιές από την κακοκαιρία “Daniel”, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν πληρώσει 380 εκατομμύρια ευρώ για ζημιές, προβλέποντας ότι θα φτάσουν μέχρι και τα 580 εκατομμύρια ευρώ ενώ η αύξηση ασφαλίστρων θα ανέλθει στο 10%.

Συνεπώς, για να καλυφθούν οι ιδιωτικές ζημιές από την κλιματική αλλαγή, οι αντασφαλιστές, οι εταιρείες δηλαδή που δίνουν χρήματα στις ασφάλειες έναντι κινδύνων που τους έχουν μεταβιβάσει, ζητούν περισσότερα χρήματα τα οποία πρέπει να τα πληρώσει ο πελάτης.

