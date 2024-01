Αθλητικά

Κηφισιά - Άρης: Πήραν τη νίκη οι Θεσσαλονικείς

Το πρώτο γκολ του Φετφατζίδη μετά την επιστροφή του στον Άρη επισφράγισε τη νίκη για τους Θεσσαλονικείς.

Με το πρώτο γκολ του Γιάννης Φετφατζίδη στη Super League έπειτα από 40 μήνες, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το «Μιχάλης Κρητικόπουλος» για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι Θεσσαλονικείς είχαν την ουσία απέναντι στην Κηφισιά που είχε αρκετές ευκαιρίες ωστόσο δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί καμία από αυτές και παραμένει καθηλωμένη στον πάτο της βαθμολογίας.

Οι παίκτες του Ντέιβιντ Νίλσεν μπήκαν στο ματς με διάθεση να πιέσουν. Μάλιστα, από ένα λάθος των φιλοξενούμενων, ο Νίκος Πέιος ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Λευτέρη Χουτεσιώτη μόλις στο 5ο λεπτό. Μετά, ανέλαβε δράση ο Τζόναθαν Μενέντες. Ο 29χρονος Αργεντινός εξτρέμ έκανε τη σέντρα για την κεφαλιά-ψαράκι του Σάπι Σουλεϊμάνοφ στο 12’, με την μπάλα να περνάει παράλληλα με την εστία του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου. Κι ήταν αυτός, ο Μενέντες, που έδωσε την πάσα πάρε-βάλε στον Φετφατζίδη για το 0-1 στο 16’. Είχε προηγηθεί σημαντικό λάθος του Αντρέα Τεττέη και κλέψιμο του Μπίργκερ Βερστράτε.

Οι γηπεδούχοι ανέκτησαν την αυτοκυριαρχία τους και θα μπορούσαν, ως το τέλος του πρώτου μέρους, να ισοφαρίσουν είτε με το σουτ του Μπαρμπόσα Σάντος Ματέους (41’) είτε με την πονηρή σέντρα-σουτ του Ιβάν Μιλίσεβιτς (45’+2’, έδιωξε δύσκολα ο Χουτεσιώτης). Όχι πως οι «κιτρινόμαυροι» έμειναν με… σταυρωμένα τα χέρια. Όμως, τόσο η κεφαλιά του Φαμπιάνο (40’) όσο και το σόλο του Σουλεϊμάνοφ (45’) σταμάτησαν στον Αναγνωστόπουλο – πολύ δύσκολη η δεύτερη επέμβαση.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ανάλογο τρόπο. Ωστόσο η έμπνευση του Τεττέη δε βρήκε στόχο στα πρώτα δευτερόλεπτα. Οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Φαμπιάνο στον γεννημένο στην Γκάνα επιθετικό, βρήκαν και δίχτυα με τον Φακούντο Σολόα έπειτα από πολύ όμορφο συνδυασμό, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε – ορθά – για οφσάιντ. Το επιθετικό κρεσέντο των γηπεδούχων συνεχίστηκε με την άστοχη κεφαλιά του αφύλακτου Ογκνιέν Οζέγκοβιτς, που μόλις είχε μπει στο ματς, από πλεονεκτική θέση.

Οι αλλαγές του Άκη Μάντζιου βοήθησαν τον Άρη να «παγώσει» το ρυθμό, με τις επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στις δυο εστίες να ελαχιστοποιούνται. Πρόβλημα για τους φιλοξενούμενους προέκυψε στα τελευταία λεπτά, όταν είχαν «κλείσει» οι αλλαγές, με τον Φαμπιάνο Λέισμαν να νιώθει ενοχλήσεις. Ο Μάντζιος πέρασε τον Βραζιλιάνο στην επίθεση και στόπερ τον Μόουζες Οντουμπάτζο.

Τίποτα δεν άλλαξε, με το 0-1 να μένει μέχρι τέλους. Ο Άρης σταθεροποιείται στην πέμπτη θέση και διατηρεί την καλή ψυχολογία ενόψει του επαναληπτικού του Κυπέλλου Ελλάδας με τη Νίκη Βόλου για τα προημιτελικά (Τρίτη 30/1, 19:00 – Πανθεσσαλικό), έχοντας στα υπέρ του το 3-0 του πρώτου αγώνα. Η Κηφισιά, από την άλλη, καλείται να σηκώσει κεφάλι, έχοντας μείνει στην τελευταία θέση μαζί με τον ΠΑΣ Γιάννινα, με ένα βαθμό στα έξι τελευταία παιχνίδια της.

Διαιτητής: Ανδρέας Γκάμαρης (Αθηνών)

Κίτρινες: Τσάπαν, Τεϊσέιρα, Σολόα, Πέιος – Ρόουζ, Ζαμόρα, Οντουμπάτζο, Σαβέριο, Νταρίντα, Χουτεσιώτης.

Οι συνθέσεις:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Ντέιβιντ Νίλσεν): Αναγνωστόπουλος, Τσάπαν, Γκόμπελιτς, Σολόα, Τεϊσέιρα, Ίλιεφ (75’ Κωνσταντακόπουλος), Πέιος (90’ Αντερέγκεν), Μιλίσεβιτς, Μπιφουμά, Μπαρμπόσα, Τεττέη (54’ Οζέγκοβιτς).

ΑΡΗΣ (Ακης Μάντζιος): Χουτεσιώτης, Μοντόγια, Ρόουζ, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Βερστράτε, Τζούρασεκ (74’ Μάνου), Φετφατζίδης (56’ Νταρίντα), Σουλεϊμάνοφ (57’ Σαβέριο), Μενέντες (82’ Φεράρι), Ζαμόρα (74’ Μορόν).

*Ο πρόεδρος της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, βράβευσε τον Άκη Μάντζιο πριν τη σέντρα. Ο νυν τεχνικός του Άρη είχε αγωνιστεί στην ομάδα των Βορείων Προαστίων (1990-91).

*Διαιτητής και βοηθοί φορούσαν μπλούζες με μήνυμα κατά της βίας και του εκφοβισμού, σε ένδειξη συμπαράστασης στη σύντροφο του Σταύρου Μάνταλου για την επίθεση που δέχθηκε το περασμένο Σάββατο (20/1).

*Ο Γιάννης Φετφατζίδης σκόραρε σε επίπεδο Super League για πρώτη φορά από τις 27/9/2020, όταν είχε βρει δίχτυα στο 2-2 του Άρη με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

