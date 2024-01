Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Ντέρμπι με δύο απώλειες για τον “δικέφαλο”

Χωρίς δύο σημαντικά στελέχη της θα αγωνιστεί η ομάδα της Θεσσαλονικής απέναντι στον Παναθηναϊκό.

-

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε χωρίς νεότερα προβλήματα την προετοιμασία του για το ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League καθώς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής (28/1, 20:30).

Η τελευταία πρόβα των «ασπρόμαυρων» διεξήχθη στο γήπεδο της Τούμπας και περιελάμβανε δουλειά στην τακτική προσέγγιση του αγώνα και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και δεν θα είναι στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος προπονητής δεν πήρε στην αποστολή και τον Ίβαν Νάσμπεργκ για λόγους τακτικής. Ο Αλί Σαμάτα αναμένεται το προσεχές 48ωρο στη Θεσσαλονίκη έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την εθνική Τανζανίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Εκεί όπου βρίσκεται ακόμη ο Γουίλαμ Τρόοστ-Εκόνγκ με τη Νιγηρία.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Λουτσέσκου είναι οι: Κοτάρσκι, Ζ. Ζίβκοβιτς, Σάστρε, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ράφα Σοάρες, Τσιγγάρας, Σβαμπ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Μάρκος Αντόνιο, Μουργκ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Α. Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Μπράντον, Τζίμας.

