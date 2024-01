Πολιτισμός

Τριών Ιεραρχών: “τέλος” η αργία για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, καταργείται ως ημέρα αργίας η θρησκευτική γιορτή των Τριών Ιεραρχών για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Υπεγράφη από την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέττα Μ. Μακρή, η με αριθμ. 8778/Ν1/26-01-2024 απόφαση με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. 219434/Α5/21.12.2016 (Β΄ 4212) απόφαση με θέμα: «Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.»

Με την συγκεκριμένη ΥΑ καταργείται από το σημείο II του στοιχείου Β. ΑΡΓΙΩΝ μόνο η θρησκευτική γιορτή των Τριών Ιεραρχών για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η εν λόγω απόφαση έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση

Δείτε την Υπουργική Απόφαση ΕΔΩ

