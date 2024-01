Κοινωνία

Χαλάνδρι: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή - Νεκρός ο μοτοσικλετιστής

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στο Χαλάνδρι, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Χαλάνδρι, μετά από τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τροχαίο σημειώθηκε στις 10:10 το βράδυ στη συμβολή των οδών Κάλβου και Β. Γεωργίου στο Χαλάνδρι.

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός της μηχανής.

Έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί η Τροχαία της περιοχής.

