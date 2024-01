Οικονομία

Μπλόκα αγροτών: Σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ κλιμακώνονται οι αντιδράσεις

Πληθαίνουν τα μπλόκα των αγροτών ανά την Ελλάδα, με τους καλλιεργητές να δηλώνουν αποφασισμένοι να τηρήσουν σκληρή στάση.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης βρίσκονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών, ενώ στις 18:30 το απόγευμα της Κυριακής θα γίνει διευρυμένη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη σύσκεψη, στην οποία θα δώσει το «παρών» η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και οι συναρμόδιοι υπουργοί αναμένεται να τεθούν επί τάπητος οι εξελίξεις γύρω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών.

«Ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μια σειρά από 20 παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για τον πρωτογενή τομέα. Προφανώς υπάρχουν περισσότερα αιτήματα των αγροτών. Εμείς δεν θα κλείσουμε τα μάτια μας», είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το Σάββατο στον ΑΝΤ1.

Στους δρόμους παραμένουν οι αγρότες, που δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Αγρότες από τα Τρίκαλα προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό, χωρίς τρακτέρ, της Εθνικής Οδού στο ύψος του Ζάρκο. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσες αποζημιώσεις καθώς σε 40 μέρες ξεκινά η καλλιεργητική περίοδος και όπως υποστηρίζουν δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.

Στη Λάρισα είναι αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους καθώς τα τρακτέρ συνεχώς αυξάνονται στον Πλατύκαμπο. Σήμερα θα "παρελάσουν" τρακτέρ στην πόλη της Λάρισας, όπου θα μπουν από όλες τις εισόδους της πόλης, επιλέγοντας την Κυριακή ως ημέρα της δράσης τους για να μην ταλαιπωρήσουν υπέρμετρα τους συμπολίτες τους.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας, που είναι θετικοί στον διάλογο ωστόσο ζητούν να αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Στο Δερβένι οι παραγωγοί από την ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά δεν έχουν πρόθεση να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς ωστόσο προετοιμάζονται για κάθοδο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στα εγκαίνια της έκθεσης Agrotica.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι αγρότες της Πέλλας, ενώ πανελλαδικά οι καλλιεργητές προχωρούν σε διαβουλεύσεις για τις επόμενες κινήσεις τους.