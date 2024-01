Αθλητικά

Μπακς: Επιστροφή στις νίκες για τα “ελάφια”

O Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε ακόμη ένα double-double και οδήγησε του Μπακς σε άνετη νίκη, απέναντι στους Πέλικανς.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, να σημειώνει ακόμη ένα double double, οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες, καθώς επικράτησαν άνετα στο Μιλγουόκι των Πέλικανς με 141-117.

Ο Ελληνας άσος τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ την εξαιρετική εμφάνιση των «ελαφιών», συμπλήρωσαν οι Ντέμιαν Λίλαρντ με 26 πόντους, Μπρουκ Λόπεζ (24π.) και Μπόμπι Πόρτις (20π.).

Ετσι, υπό τις οδηγίες του προσωρινού προπονητή, Τζο Προύντι, καθώς ο Ντοκ Ρίβερς ετοιμάζεται να αναλάβει τα καθήκοντα του, οι Μπακς μετρούν δύο νίκες και μία ήττα.

Ο Μπράντον Ινγκραμ σημείωσε 26 πόντους, ο Ζάιον Ουίλιαμσον 23 και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας 13 πόντους, ενώ πήρε και 10 ριμπάουντ για την ομάδα της Νέας Ορλεάνης.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μιλγουόκι-Νέα Ορλεάνη 141-117

141-117 Ντιτρόιτ-Ουάσινγκτον 104-118

Ντένβερ-Φιλαδέλφεια 111-105

Μπρούκλιν-Χιούστον 106-104

Νέα Υόρκη-Μαϊάμι 125-109

Βοστώνη-ΛΑ Κλίπερ ς 96-115

Σάρλοτ-Γιούτα 122-134

Σαν Αντόνιο-Μινεσότα 113-112

Γκόλντεν Στέιτ-ΛΑ Λέϊκερς 144-145 (παρ.)

Ντάλας-Σακραμέντο 115-120

