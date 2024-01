Παράξενα

Χανιά: Τον έβαλαν να φυλάει τα πρόβατα και αυτός... τα έκλεψε

Ο δράστης, ο οποίος ήταν επιστάτης σε ποιμνιοστάσιο, συνελήφθη αφού έκλεψε 20 πρόβατα.

Μια ζωοκλοπή σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων.

Συγκεκριμένα, ιδιοκτήτης ποιμνιοστάσιου σε χωριό του Αποκόρωνα κατήγγειλε ότι άγνωστοι δράστες στις 25-26 Ιανουαρίου του έκλεψαν 20 προβατοειδή από το ποιμνιοστάσιο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων προέκυψε ότι δράστης της ζωοκλοπής ήταν ένας 46χρονος από την Αλβανία, ο οποίος μάλιστα, ήταν και επιστάτης στο ποιμνιοστάσιο!

Ο 46χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων.

