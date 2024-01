Οικονομία

Λάρισα: Αγρότες με τρακτέρ έφθασαν στην κεντρική πλατεία (βίντεο)

Εντός της ημέρας ομάδες αγροτών θα μετακινηθούν προς τον κόμβο Πλατυκάμπου, προκειμένου να ενισχύσουν τα μπλόκα.

Στην Κεντρική πλατεία Λάρισας έφθασαν νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής αγρότες με τα τρακτέρ τους προκειμένου να συμμετάσχουν στην μεγάλη αγροτική κινητοποίηση.

Η συγκέντρωση θα γίνει στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους για τις καταστροφές που υπέστησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου καθώς και για την καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεών τους.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν εκεί για 24 ώρες, μέχρι αύριο Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, ενώ εντός της ημέρας ομάδες αγροτών θα μετακινηθούν προς τον κόμβο Πλατυκάμπου, προκειμένου να ενισχύσουν το μπλόκο.

Η επιλογή της Κυριακής για να ξεκινήσει ο νέος κύκλος κινητοποιήσεων αποφασίσθηκε, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την λειτουργία της αγοράς, καθώς οι αγρότες, όπως λένε θέλουν στο πλάι τους όλους τους πολίτες και δεν θέλουν να έρθουν σε προστριβές με τους επαγγελματίες.

Αύριο Δευτέρα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί το αγροτικό συλλαλητήριο.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδηρόπουλος τόνισε «Συγκεντρωνόμαστε σήμερα εδώ στη Λάρισα και αύριο το μεσημέρι είναι το συλλαλητήριο. Καλούμε τους πολίτες της Λάρισας, αλλά και την κυβέρνηση να ανοίξει τα μάτια της και το μυαλό της ότι έχουμε πρόβλημα και ζητάμε απαντήσεις και λύσεις. Θέλουμε και οικονομικά στοιχεία. Να βοηθηθούν οι πλημμυροπαθείς και να αλλάξει η ΚΑΠ που είναι καταστροφή. Όσο για όσους λένε κάποιοι υποκινούνται από κόμματα, είναι η μεγαλύτερη βλακεία που λέχθηκε τα τελευταία χρόνια».

Τις κινητοποιήσεις τους θα κλιμακώσουν και οι αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα, την ερχόμενη εβδομάδα, τα μπλόκα όπως αυτό εδώ στο Δερβένι ενισχύονται καθημερινά, τα εγκαίνια της Agrotica είναι την Πέμπτη και οι αγρότες εκτός από την μεγάλη κινητοποίηση που ετοιμάζουν μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, θα επιδιώξουν και συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη.

